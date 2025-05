Al Oído: Armando cuentas para la consulta desarman el país y confiesan estrategia en crisis en salud

El Gobierno eliminó ‘Estado Joven’, un programa que permitía a estudiantes hacer prácticas en el sector público recibiendo salario digno. Prefieren repartir subsidios políticos que apostar por la educación y el mérito.

La falta de ejecución no sólo afecta la seguridad, la igualdad y la economía, sino también la infraestructura y el empleo. El SENA, que debería estar capacitando a miles de colombianos para acceder a mejores oportunidades laborales, ha ejecutado menos del 9%.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que debería impulsar la economía, apenas llega al 9%, en un momento donde las empresas y emprendedores necesitan apoyo urgente.

Pero, si hay una cifra indignante es de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, con un 0,32% mientras los cultivos de coca siguen en aumento. Este Gobierno no ejecuta para combatir el problema.

El ICBF no ha ejecutado $820 mil millones para la protección de niños en medio de este panorama devastador, el ICBF no solo ha fallado en ejecutar los recursos que podrían salvar vidas, sino que además ha recortado programas fundamentales, dejando desprotegida a la infancia en los territorios.

Ahora, una grabación vergonzosa, que discúlpenme, pero las explicaciones del ministro Jaramillo son superficiales y lo que popularmente se llama ‘paradas de ahogado’. Es muy grave que el ministro de Salud, en medio de la crisis en ese sector, diga que es una estrategia y que tienen a las EPS en cuidados intensivos. El sistema de salud se desmorona con deudas superiores a los 20 billones de pesos con las EPS, más de 4 billones con las gestoras farmacéuticas y más de 8 billones con los generadores de energía.

La pregunta es: ¿Entonces la falta de medicamentos, tratamientos, la dificultad para obtener citas médicas, terapias o tratamientos se debe a que el Gobierno tiene todo en pausa por estrategia?; ¿Esa es la famosa crisis que la exministra Carolina Corcho nos advirtió?; ¿En el Gobierno que decía ser de la potencia mundial de la vida están jugando con las vidas?.

La estrategia de seguridad del Gobierno no funciona, el gabinete está dividido y tampoco funciona, la paz total no funciona, continúa secuestrado Lyan, un niño de 11 años y el país como si nada. Siguen los asesinatos infames e inhumanos a nuestros héroes, el país se desarma y acá solo piensan en estar armando los votos para una consulta que les dará oxígeno previo a elecciones, porque resultados no tienen.

Los recursos del Estado deben destinarse a resolver los verdaderos problemas de los colombianos. La verdadera consulta será en el 26.