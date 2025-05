“La deuda del sistema de salud no es de las EPS, es del Estado”: Ana María Vesga, presidenta de ACEMI

“La deuda del sistema de salud no es de las EPS, es del Estado”: Ana María Vesga, presidenta de ACEM

En una entrevista en W Radio, Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, la agremiación que representa a las EPS, contestó de manera contundente a las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien afirmó que la reforma al sistema de salud es la única opción para garantizar la supervivencia de las EPS.

Vesga, sin embargo, expresó que la crisis del sistema de salud no se resolverá mediante la reforma propuesta, sino a través de una revisión profunda del financiamiento y la estructura del sistema.

“Lo que está planteado allí no corrige la crisis actual del sistema, ni representa los ingresos necesarios para cubrir el déficit que arrastra el sistema de salud”, señaló Vesga. Aseguró que la crisis no es exclusiva de las EPS, sino que está relacionada con un desajuste estructural en el financiamiento estatal. “La solución no está en la reforma, sino en aceptar una conversación seria sobre la necesidad de financiar adecuadamente el sistema”, agregó.

La UPC y la deuda del sistema

Vesga también abordó el tema del cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que según el Gobierno no refleja los costos reales del sistema de salud. La presidenta de ACEMI explicó que el proceso de ajuste de la UPC, que ha sido objeto de mesas técnicas entre las EPS y el Ministerio de Salud, se encuentra paralizado tras la intervención de la Corte Constitucional. Según ella, el gobierno debe reiniciar este ejercicio con nuevas instrucciones, tal como lo establece el auto de la Corte.

“El auto de la Corte es claro. Si ya se terminaron las mesas, el Gobierno tiene 30 días para reiniciar el proceso con una nueva metodología que asegure el cálculo adecuado de la UPC”, detalló.

Sobre la situación financiera de las EPS, Vesga advirtió que el déficit acumulado, que las EPS tienen con hospitales y prestadores de servicios de salud, es producto de un desfinanciamiento que se viene arrastrando durante años, especialmente después de la pandemia. La deuda, estimada por ACEMI en 21 billones de pesos, no es solo responsabilidad de las EPS, sino también del Estado, que no ha abordado de manera efectiva la reforma al cálculo de la UPC ni ha garantizado el financiamiento adecuado para el sistema.

“No es solo la deuda de las EPS con los prestadores. Es la deuda del Estado colombiano con el sistema de salud”, enfatizó Vesga.

La presidenta de ACEMI también respondió a las declaraciones del ministro Jaramillo, quien afirmó que las EPS están en “cuidados intensivos” hasta que se apruebe la reforma. Vesga calificó la afirmación como “desafortunada” pero no sorpresiva, indicando que el Gobierno ha sido el principal responsable de haber inducido al sistema a una situación crítica.

“El Gobierno ha inducido al sistema a una situación de cuidado intensivo. Si las EPS se liquidan, no hay patrimonio para cubrir las deudas con los hospitales y clínicas, lo que sería el golpe final al sistema de salud”, explicó.

Otro de los puntos clave tratados por Vesga fue la intervención de las EPS por parte de la Superintendencia de Salud. Según la presidenta de ACEMI, las medidas de intervención no han funcionado y, por el contrario, han empeorado la situación financiera de las EPS.

“Las EPS intervenidas han multiplicado por diez sus pérdidas patrimoniales. Han erosionado sus reservas y, como resultado, los pacientes sufren por la desatención y el aumento de precios en los servicios”, expresó Vesga.

Por último, Vesga aclaró que las EPS nunca aceptaron la reforma a cambio de un porcentaje, como había sugerido. En 2023, las EPS buscaron un acuerdo con el Gobierno para proteger la integralidad de la atención a los pacientes y pedir que el Estado asumiera el riesgo financiero que han tenido que asumir las EPS debido al mal cálculo de la UPC.

“El acuerdo que propusimos no fue porque el Gobierno nos pagara un porcentaje. Buscamos proteger el rol de las EPS en la atención integral de la población y que el Estado asumiera el riesgo financiero, algo que nunca se discutió adecuadamente”, concluyó Vesga.