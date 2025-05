Al Oído | Ese tigre no sirvió, un cambio irresponsable

Jueves Al Oído de un gobierno que, independientemente de lo que sucediera frente a la consulta popular, tenía un propósito claro: ir a la calle.

Un Gobierno que, sin ayuda, pierde la dignidad a diario y por eso necesita estar en la calle, porque se está desarmando y no tiene resultados para presentar. Solo le queda el relato, ese que ya conocen y que buscarán repetir, no lo olviden.

Se viene una época de discursos radicales del presidente, causando miedo y seguro volverá con ese globo que tanto usan: el de un “golpe”. Las principales ciudades se deben preparar, no se les haga raro que vengan primeras líneas y bloqueos, todo eso que empiezan a buscar con la tal huelga estatal.

Este es un momento para simbolismos, en los que se agitan los ánimos con la Espada de Bolívar y es el mismo presidente el que llama a las calles. En lugar de enfrentamientos violentos, necesitamos que la ciudadanía defienda nuestra Constitución. Es un momento en el que pedimos cordura y exigimos respeto por las instituciones.

Ahí está la diferencia: entre la exaltación de la fuerza y la defensa de un Estado de Derecho. Entre el espectáculo y la responsabilidad.

Colombia es más que estallidos orquestados, es un país de personas que saben construir y de quienes no dudo que, con respeto y dignidad, defenderán la democracia.

No fue menor ver al ministro del Interior, Armando Benedetti, tan descompuesto. ¿Que tengan que detenerlo para que no agreda al secretario? Vergonzoso, pero eso es él. Todos los colombianos lo vieron y no fue –como él lo quiere simplificar– una simple “molestia”. Siempre es experto en restarle importancia a sus espectáculos.

Al presidente hay que decirle que esa apuesta –que nadie entiende, porque asume altos costos para defender a Benedetti y mantenerlo a capa y espada– evidencia un fracaso: ese ‘tigre’ no sirvió.

No es menor saber qué tan protegido está el Congreso de la República y si están preparados con la seguridad si, por alguna extraña razón, muy lejana e hipotética, por ejemplo, intentaran tomarse el recinto. ¿Realmente cuentan con la seguridad suficiente? Mucho cuidado: acá hay que estar con los ojos muy abiertos.

Cerramos Al Oído diciendo: si las instituciones y democracia les sirven solo cuando ganan o se aprueba lo que quieren, es importante que nos digan de una vez si piensan respetar las elecciones del 2026.

