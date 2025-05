“Mi compromiso es tramitarla rápidamente”: Cepeda sobre la resucitada reforma laboral

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, pasó por los micrófonos de La W y respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro y del ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes lo señalaron de promover un fraude en contra de la consulta popular, luego de que la propuesta se hundiera ayer, 14 de mayo, en la plenaria.

Cepeda explicó en qué se basan los señalamientos del Gobierno, que, a su parecer, no tendrían fundamento: “La votación ayer fue transparente. Solo hubo en un momento un error en la contabilización de un voto (…) equivocadamente se había registrado manualmente que había votado positivo y lo que hizo el secretario general fue corregir para darle transparencia al voto", aclaró sobre la polémica al rededor del voto de Edgar Díaz, del partido Cambio Radical, que está reclamando el Gobierno.

Frente a las críticas por haber cerrado rápidamente el registro de la votación, y no haber permitido 30 minutos para que todos los senadores alcanzaran a votar; según Benedetti estaban por llegar seis votos. Aseguró que: “eso de que seis senadores venían yo creo que es más producto de la fantasía (…) esos estaban obligados por la ley de bancadas a votar negativamente, y por eso no se hicieron presentes. Si llegaban, tenían que votar no.

Cepeda también explicó que fue el mismo Congreso, con apoyo de algunos sectores independientes y de oposición, el que decidió revivir la reforma laboral, pues el Gobierno se estaba oponiendo a esa posibilidad: “Nos parecía que esa era una votación sencilla, pero ¡oh sorpresa", los partidos de gobierno se opusieron a que adoptáramos su propia propuesta (…) lo que demuestra es que ellos querían consulta o consulta, para hacer campaña pura y dura“, dijo.

Sobre el nuevo aire que tendrá la reforma laboral en el Congreso, Cepeda señaló que el texto fue enviado inmediatamente a la Comisión Cuarta, con el compromiso de discutir una reforma que “no destruyera empleo” y que logre consensos de todos los sectores políticos.

“Mi compromiso es que una vez llegue a la plenaria del Senado (la reforma laboral), la vamos a agendar rápidamente para que tengamos una ley laboral antes del 20 de junio, como es el querer del Partido Conservador”, señaló.