“Se ensañaron en contra mía diciendo mentiras”: Peralta por ausencia en votación de consulta popular

Este 14 de mayo, la plenaria del Senado hundió la consulta popular, con la que el Ejecutivo buscaba convocar a los colombianos a las urnas para votar 12 preguntas clave sobre la reforma laboral.

Uno de los votos que más ha dado de qué hablar fue el de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico. Su respaldo era clave, pero no alcanzó a votar. Según fuentes, tuvo que salir del recinto porque se sentía indispuesta y no recibió atención médica a tiempo , por lo que no alcanzó a regresar.

La senadora Peralta pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo para dar a conocer lo sucedido y su postura frente a las reacciones que se han dado desde entonces.

