Teníamos los votos, esos malandrines se robaron la votación: Benedetti por hundimiento de consulta

Armando Benedetti, ministro del Interior, se refirió en La W al hundimiento de la consulta popular que había planteado el Gobierno Nacional en el Senado de la República. El funcionario insistió en que hubo fraude en el legislativo y acusó a varios senadores de “malandrines”.

“Esos ‘malandrines’ se robaron la votación por dos cosas inéditas y raras que pasaron (…) entró el senador Edgar Díaz, de Cambio Radical, y votó: queda registrado el voto, se cierra la votación y, una vez se cierra, este se aclara. Eso no se puede hacer”, relató Benedetti.

Según el ministro, con ese voto el resultado habría quedado 48 – 48 y no se hubiera hundido la propuesta: “El señor secretario tacha donde está el ‘Sí’ y lo pasa a ‘No’”, advirtió.

El otro acto que el ministro Benedetti rechazó fue por parte de Efraín Cepeda, presidente del Senado y recordó que en el Congreso se acostumbra a que primero se anuncia que se va a cerrar la votación y luego sí se cierra.

“El registro dura abierto dos minutos, once segundos y (Cepeda) lo cierra apenas ve que tiene ventaja. Cuando él ve que el tablero electrónico coge ventaja, cierra la votación. Nosotros teníamos los votos, había más o menos seis personas que estaban entre el ‘Sí’ y el ‘No’ para votar, de los cuales tres iban a hacerlo y se les cerró la posibilidad”, señaló el ministro.

El ministro también se refirió a las imágenes que han circulado a través de redes sociales sobre un chat del funcionario con el presidente Gustavo Petro en el que se habla de convocar una huelga general.

“A mí me pasa de todo, parece que fuera ‘nuevón’ en estos días. Lo que pasa es que detrás de mí había unas cámaras, pero cuando se está hablando de huelga, no se está hablando de una general como tal, sino de una manifestación que es la que se estaba armando. A eso me refería”, aclaró.

Sobre los cabildos convocados por el presidente Petro, Benedetti dijo que tienen ser conformados por organizaciones sociales, trabajadores, indígenas, campesinos y estudiantes, entre otros: “De ahí seguramente saldrá una expresión, creería que una de ellas es volver a presentar la consulta porque así lo dice la ley y se podría hacer de una vez. Los comités de la consulta siguen vivos, estaban molestos y lastimados por lo que había sucedido”.

Benedetti también fue enfático en decir que se cometieron varios delitos tras el hundimiento de la consulta popular: “Puede haber fraude procesal, fraude en documento público”.

Además, indicó que, entre las acciones que se van a adoptar, la senadora Martha Peralta presentará una tutela, entre otras medidas: “Hay gente que también está evaluando demandar ante la Corte Suprema a Efraín Cepeda por su actuación. Nunca había pasado lo que pasó”.

Escuche la entrevista al ministro Armando Benedetti en La W:

