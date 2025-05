Al Oído: Ni fraudes ni golpes, es el resultado de un Gobierno marcado por incompetencia y trampa

Ni fraudes ni golpes, lo que sucede es el resultado de un Gobierno marcado por la incompetencia, la trampa y el espectáculo. La cosa sencilla no está, no se lo inventan los medios, no es la oposición (es que ni la necesitan), son los mismos que están en el gabinete.

Píldora para la memoria

El ministro del Interior : imputado por tráfico de influencias.

: imputado por tráfico de influencias. El exdirector del Dapre: prófugo.

prófugo. Los directivos de la UNGRD: presos por comprar congresistas y por corrupción.

presos por comprar congresistas y por corrupción. Un Gobierno de un todos contra todos: la canciller Laura Sarabia denunció al ministro del Interior, Armando Benedetti.

la canciller Laura Sarabia denunció al ministro del Interior, Armando Benedetti. El ministro Benedetti denunciará por injuria y calumnia a la saliente ministra de Justicia.

El presidente Petro, por ego, en contra de Gustavo Bolívar, exdirector del DPS.

El excanciller Leyva denuncia temas delicados de la salud y el estado de conciencia del presidente Petro.

Se hunde la consulta popular, y no por un fraude, por irresponsabilidad de la senadora del Pacto Martha Peralta.

Para no alegar la lista, súmenle todo lo que han dicho de funcionarios actuales. Por ejemplo, el exministro de Comercio Luis Carlos Reyes frente a las prácticas que encontró en el gobierno del cambio.

La perla

La saliente ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, (que hay que decirlo, se va por su integridad) encenderá un ventilador que estaba pendiente, hablará todo lo que se pretende con muchos que están en las cárceles y temas relacionados con la ‘piñata’ que quieren hacer con “los gestores de paz” y frente a exigencias del Gobierno con nombres. Adicional de tener pruebas contra la directora del Dapre y del ministro del Interior, anótenme este nombre: Isabel Zuleta, la congresista del Pacto y un interés particular que tenía con la cárcel de Itagüí.

Así las cosas, en medio de todo ese espectáculo, Lyan, el menor de 11 años secuestrado cumple 14 días en cautiverio. Hay más de 56.000 desplazados por la violencia en el Catatumbo y eso pareciera que dejó de importar. De razón necesitan distraer y buscar un orquestado estallido.

Qué triste, Gustavo Petro pasará a la historia como el presidente del delirio, la confusión y los mensajes abstractos. No es un Pacto Histórico fue histórica la oportunidad que perdieron.