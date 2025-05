“Es más fácil hacer la guerra que la paz”: ‘Juancho Dique’ tras ratificación de orden de detención

La Corte Suprema de Justicia confirmó el 5 de marzo de 2025 que Uber Enrique Banquéz, alias ‘Juancho Dique’, deberá ser privado de la libertad en el marco de uno de los casos que se le sigue en Justicia y Paz, debido a la condena que se produjo en su contra por falso testimonio y fraude procesal.

El fallo ratifica que no procede sustituir la medida de aseguramiento, al considerar que Bánquez incurrió en delitos dolosos luego de su desmovilización en 2005, lo que incumple los requisitos de la Ley de Justicia y Paz para que se mantenga en libertad.

En conversación con W Radio, Banquéz aseguró que esta decisión “viola el debido proceso y la presunción de inocencia”, y afirmó que se trata de una persecución en su contra: “Es más fácil hacer la guerra que hacer la paz”, dijo.

El excomandante del Bloque Montes de María considera que se enfrenta a “enemigos de la paz” y a una “judicialización política” que busca excluirlo del proceso transicional.

El fallo en cuestión se refiere a la condena de octubre de 2024, cuando el Juzgado 22 Penal de Bogotá lo sentenció a 10 años y 3 meses de prisión por mentir bajo juramento en 2008, con el objetivo de favorecer al entonces senador Javier Cáceres. Pese a que la sentencia fue apelada y aún no está en firme, la Corte Suprema argumentó que basta con la existencia de la imputación para negar la sustitución de la medida.

Bánquez por su parte, alega que sus declaraciones fueron producto de la coacción que sufría durante su reclusión. “En 2007 comenzó mi calvario, cuando me visitaban en la cárcel para que no hablara de políticos, empresarios o miembros de la fuerza pública”, afirmó en la entrevista. También señaló que fue víctima de presiones externas y amenazas, e insistió en que no ha delinquido desde su entrega en julio de 2005.

“Yo no he seguido delinquiendo”, repitió varias veces durante la conversación. “Ese proceso [de falso testimonio] ocurrió dentro del marco del conflicto. Lo que están haciendo conmigo es una persecución”, agregó, asegurando que ha cumplido con todos los compromisos del proceso de Justicia y Paz y que su labor se ha enfocado en la verdad, la reparación y la resocialización.

Pese a la decisión judicial, Bánquez afirmó que ya interpuso una tutela contra la providencia y que está dispuesto a entregarse si su apelación fracasa. Mientras tanto, insiste en que su proceso debe leerse como una muestra del “doble rasero” con el que se juzga a algunos desmovilizados. “Yo elegí el camino del sistema de justicia, pero ahora el mismo sistema me encierra. No puede ser”, concluyó.

Escuche el audio completo aquí:

