“Me alegra mucho, esta canción se siente nueva para mí”: cantante Connie Francis sobre éxito viral

En fechas recientes, una canción clásica se ha convertido en un éxito viral después de más de 60 desde su lanzamiento. Se trata de ‘Pretty Little Baby’ de la cantante, actriz y activista ítalo-estadounidense, Connie Francis, grabada en 1962.

Para hablar sobre su inesperado éxito, la cantante Connie Francis pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo y compartió diversos recuerdos de su carrera musical.

Nacida como Concetta Rosemarie Franconero y actualmente con 88 años, esta artista fue la primera mujer en la historia en alcanzar el número 1 en el listado Billboard Hot 100 con su canción ‘Everybody’s Somebody’s Fool’ en 1960.

Desde entonces, Francis logró volver a encabezar la lista con las canciones ‘My Heart Has a Mind of Its Own’ y ‘Don’t the Heart That Loves You’, lanzadas en 1960 y 1962 respectivamente. Además, grabó diversas canciones en otros idiomas como español, italiano, japonés, alemán, entre otros.

Sobre el éxito viral de su canción ‘Pretty Little Baby’ afirmó que la tomó desprevenida pues no se trataba de uno de sus temas más reconocidos. “Ni siquiera recuerdo haber grabado esta canción, se siente completamente nueva para mí”, comentó.

No obstante, le alegró saber que una de sus canciones está volviendo a ser escuchada por tantas personas. Igualmente recordó haber grabado este tema en muchos idiomas y destacó haber trabajado también en español.

La artista, quien estuvo activa en pleno auge musical de artistas como Frank Sinatra, recordó haber compartido con otros cantantes reconocidos como Bobby Darin y Tony Orlando a quienes considera sus amigos de aquellas épocas.

Respecto a los comienzos de su carrera, compartió que su nombre artístico fue ideado por su padre cuando se estaba presentando al concurso de radio de talentos ‘Arthur Godfrey’s Startime Talent Scouts’ teniendo apenas 12 años. “No sabían pronunciar mi nombre como es y así fue como se le ocurrió a mi papá el seudónimo de Connie Francis y desde entonces me he llamado así”, explicó.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Me alegra mucho, esta canción se siente nueva para mí”: cantante Connie Francis sobre éxito viral 00:17 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: