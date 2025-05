“Dilian no nos sugirió nada”: Hurtado sobre supuesta “traición” al Gobierno por votación de consulta

La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, paso por los micrófonos de La W y respondió por el polémico chat entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, con quien sería el ministro de Hacienda, en el que dijo: "Hay que pararle todo a la gobernadora del Valle. Nos traicionó y de qué manera“, en referencia a los votos negativos de sus congresistas, Hurtado y Juan Carlos Garcés, a la consulta popular.

En primer lugar, Hurtado negó cualquier tipo de acuerdo con Benedetti y aseguró que su decisión de no apoyar la consulta popular, así como la de otros congresistas del partido, fue debatida en bancada y tomada en libertad, más no por influencia de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

“Es recurrente que cada vez que el Congreso de la República toma una decisión, siempre se señala como culpable a todos, menos al Pacto y menos al gobierno del presidente Gustavo Petro”, dijo.

De otro lado, Hurtado aseguró que su voto negativo a la consulta no va a tener consecuencias sobre las cuotas burocráticas del Partido de la U. “Yo soy una congresista que no visito ministerios, no visito entidades, he visitado muy, muy pocas veces alguno de los ministerios, especialmente asisto cuando hay reuniones conjuntas (...) son casi nulas entradas mías a algún ministerio para buscar alguna interlocución”.

“Desde que el doctor Armando Benedetti llegó al gobierno, yo no he tenido una sola interlocución con él (Julián Molina) de ninguna índole (…) puede expresar claramente que en lo que respecta a la senadora Norma Hurtado no ha sostenido ni un solo diálogo que permita la más leve insinuación de que tengo un acuerdo con él. Ninguno”, dijo.

Y agregó: “Ni los codirectores ni la doctora Dilian Francisca nos han insinuado, ni recomendado, ni sugerido”. Además, según Hurtado, el Partido de la U fue unánime en apoyar la reapertura del debate sobre la reforma laboral, pero dejó en libertad a sus congresistas frente a la consulta.

Los cuatro congresistas de La U que votaron en contra de la consulta fueron Alfredo Deluque, Juan Felipe Lemus, Juan Carlos Garcés y Norma Hurtado.

Finalmente, frente a la pregunta sobre si el ministro TIC, Julián Molina, es cuota del Partido de la U, Hurtado reconoció que sí lo es, pero que ella no interactúa con él. Pero, hay que decir que, Molina tuvo en su momento el guiño de la “baronesa del Valle”.