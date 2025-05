Inician las multas por invadir el carril preferencial de la Carrera Séptima en Bogotá

Bogotá

Desde este lunes, 19 de mayo, las autoridades de movilidad de Bogotá impondrán comparendos electrónicos pedagógicos a quienes invadan el carril especial de la Carrera Séptima. Y desde el 26 de mayo, los comparendos ya se harán de manera efectiva.

La secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, explicó en los micrófonos de W Radio que las medidas se toman para darle eficiencia al servicio público que recorre esta vía.

“El carril preferencial pues está desde 2015, y lo que queremos, entendiendo que el carril de la Séptima es uno de los desvíos del borde oriental por las obras que tenemos en la ciudad, pues vamos a reforzar el control. Nos vamos a enfocar en el bloqueo del carril y de las intersecciones”, dijo Díaz.

Así las cosas, los conductores de vehículos particulares deberán tener en cuenta las señalizaciones y demarcaciones para poder hacer uso de este carril en situaciones extraordinarias.

“Los carriles particulares pueden entrar antes, digamos, una vez inicia la cuadra por donde van a hacer ese giro a la derecha. La señalización va a estar, la demarcación pues va a estar con líneas punteadas donde ellos pueden entrar y salir”, agregó la secretaria.

Entretanto, también deberán tener precaución los taxis y los particulares para poder dejar pasajeros sobre la carrera Séptima.

“El ascenso y el descenso en el carril preferencial están permitidos. Aquí hay una recomendación que hacemos para poder lograr esas eficiencias que buscamos: que idealmente lo hagan en las bocacalles, no sobre la carrera Séptima. Pero, sin embargo, el ascenso y descenso de pasajeros está permitido. Eso se conoce como una parada momentánea, donde el vehículo no se apaga, el pasajero asciende o desciende de manera inmediata y luego el vehículo retoma su curso”, añadió.

Sin embargo, los buses del sistema TransMilenio sí podrán usar el carril mixto.

“Los buses tienden también a tomar el otro carril. Aquí lo que buscamos es lograr la eficiencia de todo el corredor. Hay que recordar que cuando estén en los paraderos, pues los buses tendrán que hacer sobrepaso, y lo que buscamos es, efectivamente, que haya un mayor orden en todo el corredor y logremos mejores eficiencias, tanto para el transporte público como para el carril en general de la carrera”, añadió.

Ante esta nueva normativa, la Secretaría de Movilidad tendrá un monitoreo 24/7 de este corredor vial por medio de cámaras. “Están conectadas con nuestros centros estratégicos de movilidad. Y desde allí se harán todas las validaciones para generar los comparendos. Las cámaras en este momento están ubicadas en la 45, en la 53, en la 63, en la 72 y en la 92”.

Sumado a esto, y ante las garantías que exigirán algunos conductores sobre su actuar, las autoridades de tránsito analizarán el soporte videográfico y la existencia o no de la infracción. Luego, sobre la prueba, se podrá verificar si se trata o no de una parada momentánea que no necesitó apagar el vehículo para recoger o dejar pasajeros.