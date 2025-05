Al Oído | Denuncian alarmante recorte del ICBF en Bogotá por $30.000 millones

Mientras el presidente Gustavo Petro impulsa una consulta populista que cuesta 700.000 millones de pesos, conocimos una denuncia de la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, quien es conocida por ser la abanderada de las mujeres y la niñez en el Congreso.

Según reveló la congresista, más de 10.000 niños en Bogotá se quedaron sin jardín infantil por el recorte de $30.000 millones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá.

Arbeláez también contó que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) recortó $182.000 millones en transferencias, que beneficiaban a más de 60.000 familias vulnerables. En total, se recortaron $212.000 millones en programas sociales solo en Bogotá.

¿El contraste? 900% de aumento en contratos de OPS, 59% menos cobertura en atención infantil. Más burocracia, menos infancia protegida.

Esto ocurre en nuestro país y no en otro, presidente Gustavo Petro. El mismo país en el que el niño Lyan Hortúa, de 11 años, lleva 18 días secuestrado tras haber sido raptado en su propia casa en Jamundí.

Es un país en el que bandidos se escudan en nuestros niños para blindarse, en el que los instrumentalizan, como lo vemos en Bogotá con los indígenas emberá. Un país en el que estamos en reversa, pues, aunque el reclutamiento de niños es un delito que vulnera los derechos fundamentales, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas con 21 casos registrados entre enero y abril de 2025.

Acá no pasa nada con la directora del ICBF, Astrid Cáceres, quien debería estar preparando su renuncia, así como con el señor Otty Patiño, alto comisionado de paz, que no ha generado ningún resultado por esa agenda desordenada y desarticulada. El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, creó tanta expectativa y hoy ni se siente.

Además, tenemos a un presidente que parece no darle prioridad a la niñez, sin hablar de una primera dama que no reside en el país, que no está haciendo obras sociales y que, simplemente, decidió desaparecer un día. Así estamos.

No solo están mal los políticos ni quienes nos dirigen, estamos mal todos los que, en vez de estar en medio de una pelea política, deberíamos unirnos para salir a todas las plazas del país a exigir como una sola voz la libertad de Lyan Hortúa.

La primera infancia no se recorta ni se negocia, ¡nuestros niños deben ser la prioridad! Le estamos fallando a lo que, como sociedad, jamás se nos va a perdonar.

