“Física y psicológicamente estamos muy mal”: colombiana agredida por la Policía en España

En la mañana de este martes 20 de mayo el presidente Gustavo Petro compartió en redes sociales un video donde se puede ver a un grupo de policías en España persiguiendo y agrediendo a unos ciudadanos colombianos en plenas calles de Valencia.

Una de las víctimas, quien se identificó como Leila*, habló con W Radio para compartir detalles sobre lo sucedido.

“Física y psicológicamente estamos muy mal”, aseguró la víctima, quien recordó que los acontecimientos se dieron el pasado sábado 17 de mayo.

“El médico me ha mandado medicación para los nervios y para poder dormir porque mi vida ha cambiado (…) La verdad no estoy bien, no he podido trabajar”, expresó la colombiana.

La afectada comentó que tanto el esposo como la hija fueron agredidos. Respecto a las causas de la agresión, ella dijo que no podía dar declaraciones hasta que se definiera la acción legal y comentó: “no queremos que esto interfiera con el proceso”.

“Ahora mismo nosotros estamos trabajando junto con una ONG, una entidad de apoyo contra el racismo (…) y lo que nos han aconsejado es que seamos muy prudentes para hablar”, explicó la colombiana.

También compartió que también estarían preparando la acción legal a manera de defensa ante acusaciones de haber iniciado el conflicto. “Hemos sido denunciados supuestamente como si nosotros hubiésemos sido los causantes de esa pelea cuando no es así”, explicó.

La ciudadana agredida comentó que “se está trabajando para hacer las denuncias pertinentes porque este tipo de agresiones no se deben presentar nunca más”

Finalmente, agradeció la asistencia ofrecida por el consulado, la embajada y la cancillería. “No nos sentimos solos y eso es bonito (...) aunque no estamos en colombia, nos sentimos colombianos donde sea que estemos”, afirmó.

Escuche la entrevista completa aquí:

