Al Oído: Presidente, Lyan no está retenido, está secuestrado ¡La paz total también fracasó!

Hoy estamos Al Oído de más de lo mismo. Mismas narrativas incendiarias fue lo que se vio en Barranquilla, en una plaza que, con buses, refrigerios o por naturaleza de una afinidad, estaba a reventar. No se puede desconocer.

Ayer arrancó el lanzamiento oficial del presidente en campaña política mientras algunos esperábamos que, de pronto, después de 18 días en ese espacio en el que casi no logra acomodarse en la tarima (hasta que un militar lo ayudó), usara su voz y la televisión nacional para pedir la libertad de Lyan. Pero no, no pasó.

El mensaje pidiendo la libertad de Lyan, el niño de 11 años, llegó a la 1:00 de la mañana, llamando a su secuestro “retención”.

Adicionalmente, se concentran en una supuesta nueva consulta popular la cual tiene cuatro preguntas en temas que ya están regulados.

Queriendo llevar a que, en un momento fiscal tan complejo, usen 700.000 millones en su trampolín político. Es un escenario agitado y triste en el que nos despertamos cada día. Sin respuestas claras a los problemas que de verdad nos afectan como colombianos y se queda en el lugar seguro que encontró en el que nada es casualidad ni los símbolos, ni los ataques ni ese discurso con el que busca sembrar miedo.

Y la situación de la paz total es un verdadero fracaso. La radiografía se las tengo hoy a su oído:

•La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, en un informe publicado el 7 de abril y que abarca el período del 27 de diciembre de 2024 al 26 de marzo de 2025, detalla que los avances hasta ese momento en los nuevos procesos de diálogo con los grupos armados organizados en Colombia no eran “tangibles”, ni tampoco “sostenibles”.

•En esos intentos de concretar más avances, el pasado 17 de abril el presidente Petro suspendió las operaciones militares ofensivas y especiales de la Policía Nacional los bloques Magdalena Medio

•El ELN, ni ahora ni nunca, ha tenido voluntad de paz. Son 43 años de negociaciones en las que el resultado es siempre el mismo.

En el 2022 se aprobó la ley de la paz total. Se han ido en ese esfuerzo billones y no hemos visto mejoras ni cambios, solo un profundo retroceso.

Diariamente, ataques a la población de los cobardes terroristas, asesinato de nuestros héroes soldados y policías, masacres, ‘plan pistola’ y el infame secuestro de Lyan. Es un fracaso total una promesa que era la bandera del gobierno y ni siquiera pudieron cumplir. Este Gobierno no era del cambio era de la mentira. La paz total solo ha servido para que se fortalezcan grupos ilegales.

No es serio que a hoy se conozca que las mesas de diálogo no se sientan desde hace meses. Paz total mientras vemos un presidente que, con discursos que señalan al que piensa diferente y lo estigmatiza sembrando odio, nos dice que estamos buscando paz. No, señor presidente Gustavo Petro, la paz comienza en casa esa que no se ve en su gabinete, ni en sus funcionarios ni en su esfera más cercana.

El Gobierno olvidó a Lyan. Debemos salir a todas las plazas a exigir su liberación. Su madre y su familia no están solos.

