Debate por cabildo abierto en Barranquilla: ¿se usurpan las funciones del Congreso?

El debate sobre la consulta popular volvió a encender ánimos en el Congreso. En entrevista con La W, el senador Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro y al cabildo abierto. Por su parte, el representante Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, defendió la nueva propuesta de consulta.

“Petro jamás ha generado un empleo. Petro ha sido guerrillero y político, siempre ha vivido de la teta del Estado”, dijo Zabaraín, y agregó: “Él no sabe cuáles son las dificultades que afronta la gente que genera empresas (...) aquí se hace empresa a pesar del Estado”.

Según dijo, sobre lo ocurrido ayer en Barranquilla, “Petro no gobierna, Petro vomita discursos. No soluciona, culpa, no lidera, se victimiza. Tres años de espectáculo, mentiras y promesas rojas, resultados: cero”, dijo.

Acerca de la consulta popular, en la que insiste el Gobierno dijo que “es un mal precedente. Usurpa funciones del Congreso. Imagínese que la Corte declare inexequible una reforma y el Gobierno convoque consulta. Eso es el rebajamiento total del Estado social de derecho”.

Por su parte, el representante Agmeth Escaf, aseguró: “Hay que pensar en país, hay que pensar en avanzar, conectar con el resto del mundo y generar más empresas. Sí tenemos la urgencia de crear más plazas de trabajo. Las propuestas de la oposición no son para eso, son para hundir los proyectos”.

Sobre el cabildo abierto dijo que es una expresión del pueblo, que “se siente ofendido porque se siente acallado. No se dan los debates completos (...) invito a todos en el Congreso a bajar el tono, dejar las confrontaciones personales y sentarnos a construir país”.

Concluyó sobre la resucitada reforma laboral que “no tiene sentido abrir nuevamente ese debate porque va a ser macheteada y va a ser sacada a la carrera en el poco tiempo que tiene para poder sacar partido de ella y no avanzar con la reforma que el Gobierno presentó”.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause Debate por cabildo abierto en Barranquilla: ¿se usurpan las funciones del Congreso? 11:42 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: