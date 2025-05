Funcionarios diplomáticos alertan falta de personal en el exterior: “Hay sobrecarga de trabajo”

El representante de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular – Unidiplo, Diego Bautista, pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la falta de personal de funcionarios de carrera diplomática.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores ha abierto nuevas misiones consulares, nuevas misiones diplomáticas y se ha incrementado la migración de colombianos en el exterior. Desafortunadamente todos esos desarrollos no han sido acompañados con una ampliación de la planta, con más personal”, comentó Bautista.

El experto aclaró que es necesario que se integre más personal a las misiones diplomáticas en el exterior para poder atender las necesidades de los compatriotas en los diversos países.

“Nosotros no solo hablamos de funcionarios de carrera diplomática, también hablamos de funcionarios de libre nombramiento y remoción, que son quienes en últimas atienden a los colombianos en el exterior”, enfatizó.

Según Bautista, hoy en día hay funcionarios cumpliendo las labores que tradicionalmente deberían ser responsabilidad de hasta 3 personas. “Hay una necesidad de personal enorme en el exterior, esto ha llevado a una sobrecarga del trabajo de los funcionarios”, afirmó.

“También hablamos de auxiliares de misión diplomática, de los que faltan muchos”, agregó el experto, quien comentó que hay funcionarios preparados en el país que no están siendo desplegados a las misiones y que “hay un problema de comunicación muy grande”.

A los reclamos se unió María Antonio Pardo, cónsul de Chile, quien comentó que las versiones están encontradas tanto en lo reportado por la Unidiplo, como en la información que ha recibido en el consulado.

Sin embargo, afirmó que la crisis es real y que ha estado haciendo peticiones que no han sido respondidas. “(Desde que llegué) he pedido dos diplomáticos de carrera y dos auxiliares, pero no me han dado ninguno. Perdí un vicecónsul en enero y no lo han reemplazado”, agregó.

“Los magistrados no están entendiendo el grave error que le están haciendo a los consulados”, aseveró la diplomática.

Pardo agregó que, debido a la jurisprudencia, teme que esto pueda afectar el apoyo a colombianos en el exterior. “A mí lo que más me preocupa es que (mi cargo) lo deben estar tumbando pronto y se va a quedar Santiago – que es el consulado que más se mueve en toda América Latina – con un solo cónsul, cuando deberían ser tres”, dijo.

Al respecto, la Cancillería respondió a W Radio que ya hay un plan de choque para apoyar los consulados que necesitan ayuda en estos momentos y se están realizando estudios “para ver las necesidades reales” en las misiones diplomáticas.

Escuche la entrevista completa aquí:

