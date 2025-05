“Hemos visto tsunami de odio contra judíos en el mundo”: Liga Antidifamación contra el antisemitismo

Ataque a dos jóvenes judíos en Washington. (Photo by ALEX WROBLEWSKI/AFP via Getty Images)

Marina Rosenberg, vicepresidenta de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación que lucha contra el antisemitismo, conversó con La W a propósito del asesinato de dos personas de la comunidad judía cerca al Museo Judío de Washington, Estados Unidos.

Los jóvenes “estaban planeando su boda. Fueron al Museo Judío de Washington y su vida fue destrozada. Este es un atroz ataque, no solo contra miembros de la comunidad judía, sino contra la comunidad y Estados Unidos en general”, afirmó.

El atacante es un joven de 30 años, de Chicago, quien llegó al evento a las 9:00 de la noche y disparó contra los dos jóvenes de la comunidad judía. “Sabemos también que, al momento de disparar, gritó ‘Palestina libre’”.

¿Crece el antisemitismo en el mundo?

Según Rosenberg, desde su entidad han visto un “tsunami de odio contra los judíos en el mundo”. Incluso, mencionó que se evidenció un alza del 900% de incidentes antisemitas en Estados Unidos en los últimos 10 años.

¿Operaciones militares en Gaza hacen daño a la comunidad judía?

Reconoció que tanto dentro como fuera de Israel hay muchas críticas al gobierno israelí, resaltando que lo que ocurre en Gaza. “Es terrible la muerte de cualquier persona, niño, mujer u hombre”, como lo es el asesinato de ciudadanos judíos en el mundo, aclaró.

“El antisemitismo no comenzó cuando Israel entró en Gaza. Es la forma más antigua de odio en contra de una religión y una minoría. No depende de lo que ocurre en Medio Oriente. No hay justificación para asesinar a dos jóvenes judíos en la capital de Estados Unidos”, señaló.

Escuche la entrevista completa a continuación