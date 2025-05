La W estuvo con Stellan Skarsgård y Elle Fanning desde el Festival de Cannes 2025

Stellan Skarsgård and Elle Fanning. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

Desde el Festival de Cannes 2025, La W estuvo en la rueda de prensa de Stellan Skarsgård, protagonista de la película ‘Sentimental Value’, un filme que resalta los vínculos familiares y el amor al cine.

“En toda mi carrera no hay un rol específico que me haya marcado. Al contrario, todos los roles que he aceptado contribuyeron a mi formación, incluso las malas películas”, indicó.

Asimismo, habló otra de las protagonistas de la película, Elle Fanning, quien se refirió al trabajo del director Joachim Trier.

“Todos tenemos una lista de directores con los que nos gustaría rodar. En la mía está Joachim Trier. Estaba en Nueva York cuando me llegó el escrito (guion), lo leí muy rápido porque me encantó”, sostuvo.

