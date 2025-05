Denuncian que unidades de Fiscalía estarían represando investigaciones: cerca de 700 sin imputación

Jorge Eduardo Carranza es un fiscal con más de 30 años de experiencia. Él está preocupado por una situación al interior de la Fiscalía General de la Nación: las Unidades de Intervención Tardías, creadas, según comentó, en la dirección de Néstor Humberto Martínez.

“Yo llegué el 23 de febrero a la Unidad de Vida de la seccional de Fiscalías de Bogotá y encontré que había unas fiscalías que creó el fiscal Néstor Humberto Martínez que tienen un nombre bastante problemático, Unidades de Intervención Tardías de Denuncias”, dijo.

“Significa que los fiscales que no podían realizar su trabajo acumulaban las noticias criminales y se las pasaban a otros fiscales”, añadió.

Expresó su preocupación porque, aunque ya envió un derecho de petición a la actual fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, cree que ella aún no está enterada del tema.

“Yo nunca pensé que en la Unidad de Vida hubiera esas unidades. Y en despacho encontré alrededor de 700 denuncias, de las cuales, 473 tenían indiciado conocido desde el 2012 al 2024. O sea, la Fiscalía tenía identificado al responsable del homicidio o de la tentativa de homicidio y no hicieron la imputación. Desconozco por qué”, afirmó.

“A la fecha, no me ha respondido (…). Sé que ella no se ha enterado”, sostuvo.