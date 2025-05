Al Oído | “Este Gobierno practica el racismo”: vicepresidenta denuncia y pretende lavarse las manos

¿Dónde está Francia Márquez? Es tal vez la pregunta que empieza hacer eco en el país y junto a esa pregunta ¿qué pasó realmente? Muchos son los momentos que han marcado el distanciamiento de la vicepresidenta con el presidente Petro, tal vez en medio de un gobierno de símbolos todo se nota más.

El día en que se comprobó que esta nueva era del Gobierno traería unos cambios que no pararían de sorprender fue sin duda el 27 de febrero de este año día en el que recordarán ustedes el presidente en un evento público presentó su nuevo gabinete. En ese evento, lo que más ruido hizo fue la silla vacía con el nombre de la vicepresidenta Francia Márquez.

Píldora para la memoria: ese mismo día, la vicepresidenta hizo una denuncia muy delicada. Dijo estar siendo víctima de amenazas por denunciar corrupción en el Gobierno.

El presidente y de ahí para abajo se les olvida que Márquez no es una funcionaria más, tampoco es una congresista que, por x o y motivo, llega a una lista cerrada y amanece siendo congresista de la nada. No, Francia Márquez es una líder social de años, que construyó un nombre, la misma que enaltecieron en campaña para ganar.

Ojo, la señora, a diferencia de muchos del Pacto, sí tiene o tenía votos. Señor Petro, sin la señora Márquez básicamente usted hoy no sería presidente y ahí es donde quiero detenerme para decir algo que parece que muchas feministas del cambio parecen omitir (claro, por oportunismo e interés olvidar): Francia Márquez es más que un símbolo, pero tristemente nadie es profeta en su tierra o en su Gobierno.

Como dice Gustavo Bolívar, el amor es desinteresado o no será. Y acá, tal vez, nunca lo fue. El Gobierno que dijo traería una política del amor cada día parece más es haber traído una política de la traición.

Dicho lo anterior, tampoco vicepresidenta se puede lavar las manos. No es momento de decir que no la han dejado hacer nada. Es que usted, adicional del cargo que por elección popular ostenta, fue nombrada ministra de la Igualdad porque usted misma lo pidió, sí, ministerio que usted pidió crear.

De nuestros impuestos se ha pagado muy bien por su trabajo, pero, de su parte, el trabajo no nos ha respondido bien, no puede usted victimizarse porque no pudo hacer nada. Eso es una burla al país.

¿Qué pasa con su agenda social? En el Cauca, por ejemplo, continúan las tensiones entre indígenas y comunidades negras por invasión de tierras. Son precisamente las comunidades afro las que han sido directamente afectadas por las invasiones realizadas por indígenas. Se instaló una mesa de diálogo hace tres meses y ¿qué ha pasado? No hay respuestas, ¿quién responde?

El Cauca a la deriva, como siempre. Además, hay nuevas invasiones de tierra en el Cesar, La Guajira, Córdoba, Santander, el Valle, Huila, Córdoba y Atlántico. Una llama que crece.

Bajo su liderazgo, el Ministerio de la Igualdad después de 10 meses no hizo nada, entregando una ejecución presupuestal del 0,49%. Cuando manejaba un presupuesto de 1,8 billones, tenía derecho a cinco viceministerios y 714 puestos que, para quienes no saben, cuestan 3.519 millones de pesos mensuales. ¿Y saben para qué? ¡Para nada! Eso es solo burocracia y más burocracia. Entonces, vicepresidenta, acá la víctima no es usted, más bien usted si supo vivir sabroso.

Vicepresidenta, usted decía que hace 214 años no había un Gobierno del pueblo y que sería el Gobierno de los ‘nadies’. Pues que sea cierto porque hasta ahora ‘nadies’ la ha visto.

Hoy la vicepresidenta parece querer pasar es a jefe de la oposición. En carne propia a visto la hipocresía del discurso del pacto un gobierno que dice defender luchas feministas, el mismo que dejó de lado a una mujer, el que bajó el tono de su voz y en el que ella denuncia racismo.

Hoy, curiosamente, el ejército digital del petrismo prefiere defender a un Armando Benedetti que respaldar una mujer negra, líder social, con una hija de vida que en el mundo han llamado poderosa: Francia Márquez, una mujer que usaron para llegar.

El cambio es con las mujeres o no será era lo que decían.