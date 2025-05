Canje de puestos de Racero: Vicepresidencia de aseguradora por subdirección de agencia de compras

El clientelismo del representante a la Cámara David Racero no se limita al Sena, un caso que ya investiga la Corte Suprema de Justicia. Hay nuevas grabaciones que demuestran la propuesta de un inédito intercambio clientelista de favores. Los audios involucran a Stalin Ballesteros, antiguo director de Colombia Compra Eficiente.

El canje de puestos que propone al congresista es entre la aseguradora estatal Positiva y la poderosa agencia gubernamental de contratación Colombia Compra Eficiente, que teóricamente busca las mejores condiciones de adquisición para el Estado. Una vicepresidencia por una subdirección.

Los mensajes de voz fueron cruzados entre dos interlocutores: Por un lado el congresista David Racero quien fue presidente de la Cámara de Representantes de 2022 a 2023. Por el otro, Stalin Ballesteros, quien fuera Director de Colombia Compra Eficiente desde el comienzo del actual gobierno hasta febrero del año pasado, 2024, cuando salió en medio de polémicas por algunos de los favorecidos con su contratación.

El primer mensaje es de David Racero, a quien –nobleza obliga– le tenemos que agradecer su sintonía, no solo la de hoy que damos por descontada, sino la del momento de la grabación que lo incrimina porque como ustedes lo podrán notar estaba oyendo La W, mientras hablaba de este canje non sancto:

(Se escucha la voz de Julio Sánchez Cristo al fondo) “Papi recuérdame el cargo este que me dices que quieres ponerlo a negociación. Hoy me voy a ver con el director de Positiva. Él es del Partido Liberal, compañero mío del Congreso Juan José Correa, José Luis Correa, perdón. Y puede que yo pueda…pueda hacer un cambalache con el hombre, si te parece. ¿Cómo es que es, el que me diste?. El director de no se qué jodas, de sistemas ¿Y qué perfil es? ¿Cómo es cuánto gana? Explícame un poco más para poder explicar”.

El hombre al que el señor representante Racero llama “Papi” es Stalin Antonio Ballesteros, entonces director de Colombia Compra Eficiente que efectúa contrataciones superiores a los $6 billones, con b, 6 billones de pesos cada año. Stalin le contesta de manera igualmente cariñosa pero le advierte que en lo que Racero llama “el cambalache” pueden salir perdiendo

“Papi pero habría que ver que nos dan desde Positiva porque supuestamente el man de Positiva iba a colaborarnos por la subdirección. Esa subdirección vale mucho, marica. Es la dirección que maneja el SECOP. Todos los favores de todas las entidades, marica”.

Efectivamente el SECOP, el Sistema Electrónico de Contratación Pública, es una plataforma digital en la que se tienen que publicar todos los contratos realizados con fondos públicos. Paradójicamente fue establecida para darle transparencia a la contratación. El SECOP, como todos los sistemas de información de la entidad pública, dependen de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico de Colombia Compra Eficiente. Stalin sabe lo que semejante control vale y se lo explica a Racero en términos del volumen de negocios que asegura que no hay que soltar:

Lea aquí Procuraduría abrió indagación a David Racero por presunta solicitud de dinero a su equipo

“Yo no se ahora, en este momento cómo hacer con ellos porque hay que esperar pa saber qué tienen ellos ¿Qué tienen ellos que pueda ser comparable…pero soltar una subdirección de una vaina que puede ser tan importante. O sea, imagínate que esta vaina se convierte en agencias de compra del gobierno ¿Lo vamos a soltar por qué? ¿O sea a cambio de qué? ¿Positiva que tanto juego tiene?"

Una fuente me confirmó este fin de semana que el representante David Racero estuvo hace año y medio rondando por Positiva, la aseguradora estatal y administradora de riesgos laborales. Sostiene que buscaba puestos pero no mencionó el tema del trueque de posiciones, el cambalache puestero.

El subdirector de información y desarrollo tecnológico, cuyo puesto quería intercambiar David Racero por una vicepresidencia de la aseguradora Positiva, es el abogado e ingeniero Carlos Francisco Toledo, hijo de uno de los fundadores de la guerrilla del M-19, Carlos Toledo Plata, asesinado en Bucaramanga en los años 80s.

Toledo remplazo a Stalin temporalmente cuando salió de Colombia Compra Eficiente.

Estas notas de voz son una prueba más del innegable clientelismo de David Racero, quien este fin de semana se reveló además como un explotador laboral de personas que trabajaban en su Fruver, mientras se sigue autoproclamando como un luchador por los derechos de los trabajadores.

El congresista Racero en la tarde del domingo emitió un comunicado diciendo que es víctima de un “linchamiento mediático” por parte de una “oposición mezquina”. Mucho adjetivo y poca explicación.