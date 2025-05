Las nuevas grabaciones que comprometen al representante David Racero, del Pacto Histórico, y reveladas por Daniel Coronell, desataron un fuerte debate en La W entre los congresistas Gabriel Becerra y Luz Aida Pastrana, de la oposición y ex Cambio Radical.

“Muy lamentable este doble Rasero con el que nos encontramos hoy día. Muy lamentable esta doble moral que manejan los del Pacto Histórico y por supuesto todos los del Gobierno Nacional”, dijo Pastrana.

Por su parte, el representante Gabriel Becerra aseguró que Racero debe someterse a la justicia y que es allí donde debe defenderse: “Tiene que someterse a la investigación de la Corte Suprema de Justicia y responder en el marco de las garantías que le da la Constitución y la ley”.

Frente a las críticas sobre la falta de contundencia del Pacto Histórico, Becerra rechazó el señalamiento de Pastrana sobre un doble discurso: “Nosotros no tenemos un doble discurso. Es previsible que el Centro Democrático y otros partidos quieran sacar provecho político de esta situación de manera oportunista”.

¿El escándalo de Racero afecta la reforma laboral?

“Sobre las reformas en el Gobierno, en este momento, yo creo que no es momento ni siquiera de discutirlas, no hay moral para hacerlo (...) Lo que no se puede decir ahora es que la culpa la derecha. Deben asumir. No es solamente lo que está pasando con Racero, son casos como la UNGRD, lo que está pasando en Colombia”, dijo Pastrana

Becerra insistió en que la oposición busca desviar la atención: “Aquí lo que tienen que responder los partidos de derecha y el Centro Democrático es si le van a quitar a los jóvenes del SENA el contrato de aprendizaje”.

Aunque el representante del Pacto Histórico reiteró que “seguramente saldrá un pronunciamiento del Comité Político del Pacto Histórico” sobre Racero, evitó pronunciarse sobre sanciones internas.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Congresistas se enfrentan por escándalo de David Racero: “Muy lamentable esta doble moral” 13:45 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: