Luego de la polémica en redes sociales donde congresistas y líderes políticos, denunciaron el uso de la imagen de la esposa del alcalde de Pereira, Maria Irma Noreña, en los recibos del servicio de Agua, decidió dar un paso al costado y dejó de ser la Gestora Social de Pereira.

El anunció lo presentó en rueda de prensa donde hizo un balance de su gestión, adujo que seguirá trabajando por Pereira como líder que siempre ha sido.

“Quiero decirle al Alcalde de Pereira, que la gestoría puede ser entregada a otra persona, porque yo soy una mujer líder social, una mujer que tiene las ganas de seguir avanzando y por supuesto, mi esposo es un hombre consciente de que no es él quien me detiene, pero que yo voy a dar un paso al costado para que la ciudad tenga tranquilidad, un acto de amor por Pereira; es decir, yo no quiero que hayan angustias, tampoco quiero que mi libertad sea coartada”.

La exgestora social, ni confirmó ni negó, que sería candidata al Congreso de la República, solo señaló que esas elecciones no eran hoy, sino en el mes de noviembre.

Cabe recordar, que la polémica comenzó cuando los últimos recibos del servicio de agua llegaron a las casas de los pereiranos donde la imagen de la exgestora social, María Irma Noreña, aparece por ambos lados del recibo.

Escuche la noticia completa aquí:

Play/Pause Primera dama de Pereira renuncia a ser gestora social tras polémica por fotos en recibos del agua 01:40 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: