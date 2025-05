Negociador del Gobierno asegura que extradición de alias ‘HH’ pondría en riesgo el proceso de paz

Gabriel Yepes Mejía ‘HH’, comandante del Grupo Comuneros del Sur | Foto: Archivo particular

Carlos Erazo, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el Frente Comuneros del Sur, advirtió en diálogo con La W que una eventual extradición de Gabriel Yepes, alias ‘HH’, pondría fin al proceso de paz con ese grupo armado, disidencia del ELN.

Erazo señaló que ‘HH’ es el líder de esta estructura con presencia en al menos 10 municipios de Nariño y que, según él, ha sido clave en los avances del proceso. “Una aceptación por parte del Gobierno Nacional a la solicitud de extradición (…) creo que acabaría el proceso de diálogo”, afirmó.

El negociador defendió la suspensión de la extradición firmada por el presidente Gustavo Petro, argumentando que se trata de una figura prevista en la Ley de Paz Total y que responde a los logros tangibles alcanzados hasta ahora: entrega de más de una tonelada de material de guerra, colaboración con programas de sustitución de cultivos ilícitos y apoyo a procesos de verdad y desminado humanitario.

Frente a los cuestionamientos de Estados Unidos, que acusa a ‘HH’ de liderar una red de narcotráfico con vínculos con carteles mexicanos, Erazo sostuvo que, si bien el grupo ha cometido delitos como el tráfico de drogas y la minería ilegal, ‘HH’ no es un “gran capo”, sino un comandante comprometido con el tránsito a la vida civil.

“No creo eso. En las incontables horas que me he sentado con él, lo he visto comprometido con la paz”, dijo.

Sobre la polémica por el concepto desfavorable a la extradición enviado desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, Erazo aseguró no tener conocimiento de ese trámite y se desligó de la gestión en Bogotá. “Estoy centrado aquí en Nariño”, respondió.

El jefe negociador reconoció que el Frente Comuneros del Sur es una organización al margen de la ley con origen y contenido político, y justificó la decisión del Gobierno de frenar la extradición en función de preservar un proceso que, según él, ha mostrado resultados concretos.

Escuche esta entrevista en La W:

