Opinómetro: 61% considera que acusaciones entre Benedetti y Sarabia afectan la gestión del Gobierno

En el más reciente Opinómetro, publicado por Datexco el pasado 24 de mayo para W Radio, el estudio consultó a los ciudadanos acerca de varios temas relacionados con temas que han cobrado interés nacional en las últimas semanas.

En esta ocasión, los temas consultados fueron: aprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro, la consulta popular y la huelga para su aprobación, la gestión del Gobierno frente a choques entre funcionarios y arbitraje de partidos de fútbol.

Sobre si se aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país, las personas que hicieron parte del estudio respondieron de la siguiente manera:

Aprueba: 33,2%

Desaprueba: 60,2%

No sabe / No responde: 6,5%

En la anterior medición de esta misma firma, publicada el pasado 16 de mayo, la aprobación del mandatario fue de 31%, mientras que la desaprobación estuvo en 60%.

Por otro lado, al consultar si están de acuerdo o en desacuerdo con que el Gobierno Petro “insista en la consulta popular para reformar el sistema de salud y políticas laborales”, las personas consultadas respondieron de la siguiente manera:

De acuerdo: 50,6%

En desacuerdo: 42,8%

No sabe / No responde: 6,7%

Frente a la pregunta ‘¿Apoya la posibilidad de una huelga general para presionar la aprobación de la consulta popular en el Senado?’, el 38,1% respondió que sí y el 52,7% dijo que no.

Al preguntar si se piensa que las acusaciones entre el ministro del Interior, Armando Benedetti y la canciller Laura Sarabia afectan la gestión del Gobierno, un 61,6% de los participantes del estudio consideró que sí, mientras que el 20,3% dijo que no. Entre tanto, el 18% optó por la opción No Sabe / No Responde.

Finalmente, sobre si ante las recientes polémicas en el fútbol profesional colombiano confía o no en el arbitraje, el 11,6% aseguró que sí, y el 68,8% dijo que no.

Ficha técnica

Fecha informe: Mayo 24, 2025

Medición: Opinómetro - SO21

No Informe: Inf23718

No Proyecto:Prj721/900

No Cuestionario: Qop23719/291

Tamaño de la muestra: 700 encuestas.

Margen de error (precisión): Se observa un 3,7% de margen de error global estándar, expresado en términos relativos) para proporciones con fenómeno de ocurrencia de 50%.

Confiabilidad: Nivel de confianza del 95%.

Fecha de recolección: Mayo 21 a mayo 23 de 2025

Objetivo de la investigación: Estudios semanales de coyuntura política, económica y social para acompañamiento y soporte del contenido temático del noticiero diario de la emisora W Radio

Nombre del proyecto: OPINÓMETRO COLOMBIA.

Firma encuestadora: DATEXCO COMPANY S.A.S Inscrita ante el Consejo Nacional Electoral “CNE”

Persona natural o jurídica que la realizó: DATEXCO COMPANY S.A.S. - OPINÓMETRO.

Persona natural o jurídica que la encomendó: Caracol S.A.

Fuente de financiación: Caracol S.A.

Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad.

Universo poblacional: Población colombiana en cabeceras municipales en las regiones (Central, Caribe, Oriental, Pacífica y Bogotá (considerada región por su tamaño).

Municipios seleccionados:

● Bogotá: Considerada como una región por su tamaño poblacional.

● Región Caribe: Baranóa, Barranquilla, Cartagena, Chimá, Chinú, Dibulla, El Banco, Maicao, Malambo, Montería, Riohacha, San Atero, Santa Marta, Sincelejo, Soledad, Valledupar.

● Región Central: Armenia, Bello, Betulia, Calarcá, Caldas, Copacabana, Espinal, Honda, Ibagué, La Ceja, La Pintada, La Plata, Manizales, Medellín, Nariño, Neiva, Pereira, Pitalito, Risaralda, Sabaneta.

● Región Oriental: Arauca, Arboledas, Bucaramanga, Bucarasica, Chocontá, Cúcuta, Cumaral, El Rosal, Facatativá, Floridablanca, Fusagasugá, Gachancipá, Girardot, Girón, Granada, Los Patios, Madrid, Monterrey, Mosquera, Ocaña, Pacho, Paipa, Piedecuesta, Samacá, Soacha, Tunja, Villa del Rosario, Villavicencio, Yopal, Zipaquirá.

● Región Pacífica: Balboa, Cali, Candelaria, Guadalajara de Buga, Ipiales, Jamundí, Palmira, Pasto, Popayán, Tuluá, Vijes, Yumbo.

Técnica de recolección: La selección de unidades muestrales a través de encuestas telefónicas en sistema (CATI), a líneas fijas producto de RDD (Random Digit Dialing), y a líneas celulares seleccionadas aleatoriamente a partir de una base de datos propietaria construida por Datexco.

Marco muestral telefónico: Base de datos con series telefónicas por ciudad y Base de datos con listado de participantes tipo Panel:

- Marco 1: Telefonía fija (20%) Números generados aleatoriamente mediante el método RDD (Random Digit Dialing), a partir de series telefónicas.

- Marco 2: Telefonía celular (80%) Muestra extraída aleatoriamente de base de datos tipo panel construido bajo criterios probabilísticos por Datexco mediante contacto presencial en hogares.

Diseño muestral (tipo de muestra): Muestreo aleatorio simple sobre marco muestral telefónico.

Estadísticos utilizados: La gráfica de línea de tiempo, o gráfico de serie temporal, es una representación gráfica de datos que muestra cómo un conjunto de valores cambia a lo largo del tiempo, en esta igualmente se presenta una línea de tendencia con media móvil exponencial (EMA) para resaltar la tendencia recientes, y poder visualizar la dirección general de los datos a lo largo del tiempo.

La media móvil exponencial (EMA, Exponential Moving Average por sus siglas en inglés) es una media ponderada que otorga mayor peso a los valores más recientes en una serie de datos, lo que la hace más sensible a los cambios recientes en comparación con la media móvil simple (SMA). La EMA es ampliamente utilizada en el análisis técnico de series temporales.

Variables utilizadas para ponderar la muestra: municipioo, sexo, NSE y edad

Personas por quienes se indagó: Gustavo Petro, Armando Benedetti y Laura Sarabia.

Temas de estudio: Aprobación gestión Presidente, insistencia en la consulta popular, huelga para la aprobación de la consulta popular, gestión del gobierno frente a acusaciones de funcionarios y arbitraje en Colombia.

Preguntas concretas que se formularon: Todas las preguntas aplicadas, estan incluidas dentro de este informe. Ver instrumento.

