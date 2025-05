Polémica por entrega de cartillas en colegios de Bogotá en apoyo a la consulta: concejales debaten

En las últimas horas, los maestros de Bogotá que pertenecen a la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación confirmaron que, aunque no saldrán a las calles a marchar, sí harán actividades pedagógicas a favor de la consulta popular presentada por el Gobierno. Precisamente, el apoyo será a través de cartillas y boletines que entregarán a alumnos y padres de familia de colegios distritales. Esta actividad ha causado múltiples reacciones a favor y en contra desde el Concejo de Bogotá.

Por su parte, la concejal del Centro Democrático, Diana Diago, calificó la actividad como adoctrinamiento a los menores de edad.

“La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE), en cabeza de su presidenta Aura Nelly Daza Gallo, quiere adoctrinar a los niños y padres de familia de los colegios públicos de Bogotá con cartillas para todos los niveles (preescolar, primaria y bachillerato). Quieren hablar de la consulta popular petrista a los estudiantes y sus padres. No tenemos ninguna consulta popular. ¿A un niño de preescolar qué le van a enseñar de la consulta popular?; ¿Cómo es posible que al interior de las instituciones se vayan a hacer ollas comunitarias? Los niños van es a aprender con conocimientos; esto es un error. ¿Dónde queda el enfoque de pensamiento crítico?”, dijo Diago en W Radio.

En la otra orilla está la concejal Heidy Sánchez, por el Pacto Histórico, quien aseguró que no existen cartillas y que todo hace parte de un ejercicio democrático.

“Los docentes no participarán del paro, pero en su derecho harán unos talleres pedagógicos que no son adoctrinamiento. Nosotros minimizamos el pensamiento crítico de los niños del país. Lo que se quiere es generar conocimiento sobre lo que sucede alrededor. Hablar de los mecanismos de participación ciudadana no está mal. Hay que generar pensamiento crítico en las aulas y no podemos encasillarnos”, agregó en W Radio.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Bogotá aplaudió que los maestros del Distrito no salgan a marchar y que se “respete el tiempo de los estudiantes y sus familias, al encontrar alternativas que permitan conciliar el derecho a la protesta y el derecho a la educación. Reconocemos que, con esta decisión, los principales beneficiados son los niños, niñas y jóvenes que no perderán un solo día de clase”.

Sin embargo, pidieron no polarizar la información que se entregue a los estudiantes: “Durante la jornada escolar de los próximos 28 y 29 de mayo, los colegios del Distrito mantendrán la normalidad en su jornada escolar y académica. Hacemos una invitación para que todas las actividades que se realicen en los colegios siempre sean en clave pedagógica, promoviendo el pensamiento crítico y evitando la polarización”.

Cartillas de la consulta popular Ampliar