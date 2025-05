Es responsabilidad de cada senador saber qué va a votar: secretario de Senado sobre consulta popular

El secretario general del Senado, Diego González, respondió este martes en La W a los señalamientos del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que la votación de la consulta popular del pasado 14 de mayo fue irregular porque no se leyó una proposición y que, por ende, el presidente podría sacarla por decreto, pese a que el Senado la negó con 49 votos.

González aseguró que no existió ninguna proposición, por lo cual no había qué leer. “No puedo compartir esa tesis en primer lugar porque no podía leer una proposición que no fue presentada. Ningún senador presentó una proposición para ser leída y aprobada”, dijo.

El secretario también explicó que el Senado cumplió con todos los requisitos legales para emitir el concepto. Ahora, señaló que no se trata de un proyecto de ley sino de una solicitud que debe surtir un trámite especial, sin ponentes ni debates reglamentarios.

“La solicitud fue radicada el primero de mayo, se envió para publicación en la Gaceta del Congreso y tuvo 14 días de publicidad. El 13 de mayo se citó a todas las bancadas para deliberar, y el 14 solo se votó”. Y agregó que “la dinámica de votación la establece la mesa directiva, no el secretario”.

De otro lado, González también confirmó que, al día de hoy, el Gobierno ha radicado tres solicitudes de consulta popular: la del 1 de mayo, una segunda el 19 de mayo (presentada por el ministro Jaramillo, pero que fue corregida) y una tercera el 26 de mayo. Todas han sido enviadas para publicación, y el trámite de las siguientes dependerá de la mesa directiva del Senado.

Finalmente, el secretario insistió en que cualquier duda sobre la legalidad del procedimiento debe resolverse en instancias judiciales. “Ni siquiera el Senado puede decidir si hubo vicios o no en la votación. Eso le corresponde a un juez”, concluyó.