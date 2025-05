Hay que seguir, el entrenamiento no puede fallar nunca: torero Juan de Castilla tras fuerte cornada

El torero colombiano Juan de Castilla resultó herido en la Plaza de Toros de Las Ventas, en el marco del decimosexto festejo de la feria de San Isidro. El hecho ocurrió mientras lidiaba al tercer toro de la tarde, un ejemplar de la ganadería Dolores Aguirre.

A propósito de esto, el colombiano pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de su salud. Según explicó, ya fue dado de alta y espera retomar sus entrenamientos este jueves 29 de mayo.

“Fue una cornada en la espalda, en la zona lumbar, de una trayectoria de 15 centímetros y otra de 5, y otra me desagarró el pene que es un poco más molesta, pero hay que seguir, la preparación y el entrenamiento no puede fallar nunca y se vienen compromisos muy fuertes”, afirmó.

En esa línea destacó que cuando fue herido intentó alejarse del toro, “en cuanto me levanto y veo que estoy bien y puedo seguir toreando no me preocupo si estoy herido ni nada, si puedo seguir toreando para adelante. La muerte la veo como algo muy natural, para que haya vida tiene que haber muerte, entonces no me da tiempo de pensar en la muerte”.

Por último, comentó que el 8 de junio volverá a torear.

Escuche la entrevista completa a continuación:

