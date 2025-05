“Congreso es mezquino con los colombianos”: Pizarro por virtual hundimiento de reducción salarial

El proyecto que buscaba reducir el salario de los congresistas se hundió virtualmente este 28 de mayo en el Congreso una vez más. Con esto, se ha hundido 24 veces desde 2016.

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, ponente de la propuesta, y Carlos Meisel, del Centro Democrático, pasaron por los micrófonos de La W para hablar sobre esta iniciativa.

Pizarro aseguró que el texto fue engavetado por más de un mes en el orden del día del Senado, lo que impidió su discusión a tiempo. Y aunque se intentó revivir a última hora, el proyecto no alcanzará a surtir sus cuatro debates antes del cierre de la legislatura, el próximo 20 de junio.

“Desde el 23 de abril, la ponencia estuvo en los puestos 160, 100, 116 del orden del día. Fue imposible avanzar. Radicamos cuatro proposiciones para que pasara a primer punto y todas fueron ignoradas”, dijo Pizarro.

Pizarro lamentó que el Congreso haya perdido la oportunidad de enviar un mensaje de empatía con el país. Según ella, se hundió por jugadas dilatorias, ausencias de congresistas de partidos tradicionales y señaló directamente al Centro Democrático: “Ganamos más que el 99,4 % de los hogares colombianos. Esta es una decisión ética, no solo política”.

Por su parte, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, aseguró que no presentó impedimentos y que estuvo presente hasta que se rompió el quórum, por lo que cada uno debe asumir su responsabilidad individual. Es de recordar que, de hecho, su partido ha radicado el proyecto ocho veces.

“Esto es una vergüenza. Hemos defendido siempre que se bajen los sueldos. Pero no nos consultan cuando se suben. Yo incluso propongo que no nos paguen, y que podamos tener otra actividad profesional (...) Hay que revisar todo el gasto del Congreso, de la Rama Judicial y del Ejecutivo. El país no aguanta más burocracia inútil. No es solo el sueldo: es toda la grasa del Estado”, dijo.

Escuche esta entrevista en La W:

