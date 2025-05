“No dependemos de lo que piense el presidente”: Coordinadora Nacional para el Cambio

Tarsicio Rivera, integrante de la Coordinadora Nacional para el Cambio, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre esa organización, sus propósitos, sus directrices y su relación con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esta organización nació con las mismas bases del Comité Nacional del Paro, mismo colectivo que promovió en el 2021 las movilizaciones en el paro nacional contra la reforma tributaria del gobierno Duque.

“Somos una coordinación de organizaciones del orden sindical, social y político. Tenemos el origen desde el 2002. Desde allá venimos y hemos cambiado de nombre, inicialmente éramos la Gran Coalición (…). Nosotros trabajamos con un principio: autonomía e independencia”, dijo.

Aunque reconoció que desde la Coordinadora Nacional para el Cambio respaldan a Gustavo Petro, aclaró que no dependen de lo que piense el presidente. “Hicimos parte de ese gran movimiento en el estallido social que incidió en el resultado de las elecciones”.

No obstante, aseguró que eso no quiere decir que no tengan diálogo con el Gobierno.

“Nos llaman a veces a reuniones, nosotros vamos, pero es para coordinarnos. Cuando el presidente sale a decir que nos invita a movilizaciones, decimos que eso es autonomía de las organizaciones sociales”, sostuvo.

Paro nacional del 28 y 29 de mayo

Sobre el paro nacional convocado del miércoles 28 y jueves 29 de mayo, aseguró que esa fue una decisión “autónoma” que tomaron en una asamblea de la organización.

Asimismo, y ante los bloqueos en las principales ciudades y carreteras del país, Rivera dijo que esa no fue una decisión u orientación que le dieran a los manifestantes. “Nosotros hablamos de movilizaciones pacíficas”.

Comentó que con estas movilizaciones lo que plantearon son para coordinar una acción en apoyo a las reformas sociales luego de ver la respuesta del Congreso de la República de hundir las reformas con “saboteo a la gobernabilidad del Gobierno”.