Al Oído: Un paro inútil en el que solo marcharon ciudadanos afectados por bloqueos

Al Oído de Colombia. Esa Colombia que le está enviando un mensaje muy fuerte al país, a los líderes políticos y al Gobierno, ese que prometió escuchar y no ser sordo desde el encierro de aplausos en Casa de Nariño y que hoy parece sordo.

Error tras error por el afán que tienen de ver aprobada la consulta popular para poder tener 700.000 millones de pesos para adelantar una campaña que les dé oxígeno. ¿Y es que cómo va a calar un mensaje, si se sienten amenazas de sus voceros de no ser aprobada?

El paro no existió. Bloqueos de pocas personas afectaron a miles y fue un fracaso total. Dejó a más de 2 millones de personas sin transporte en Bogotá, esa fue la marcha masiva que vimos, la de ciudadanos que diariamente salen a trabajar honestamente porque saben que ningún político los va a salvar, que les tocó bajarse del transporte para llegar a sus trabajos a cumplir.

Con los datos a su oído:

La convocatoria de paro del Gobierno dejó a más de 2 millones de personas sin transporte en Bogotá.

El sistema de buses de Bogotá colapsó por cuenta de estos bloqueos se vieron afectadas 211 rutas.

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), calculó pérdidas en cerca de $278.000 millones diarios en el país.

A las 9:20 pm en Bogotá se reportó que “manifestantes” atacaron una ambulancia para impedir el traslado de un paciente , eso no es protesta, eso es un ataque a la misión médica y es considerado una violación al derecho internacional humanitario.

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) estimó que las pérdidas de su gremio superan los $12.000 millones.

Y en muchas ciudades del país se viralizaron reacciones de ciudadanos que se enfrentaron a esos encapuchados que con violencia y vandalismo se esconden en la protesta.

Pasemos a quiénes son los perdedores de la jornada:

Sin duda, el Gobierno, que no está conectando orgánicamente con los ciudadanos y se está dando cuenta que estamos en otro momento en el que son Gobierno no oposición y ya los ciudadanos no se dejan engañar.

Un petrismo sin Petro, el gabinete dividido empieza a mostrar fisuras en sus líderes, quienes, además, por candidaturas presidenciales están sin unirse, un Petro desdibujado y sin resultados.

Sin duda, los sindicatos fueron los otros grandes perdedores del paro. Evidencia lo sucedido que ni siquiera logran convocar a sus afiliados pero institucionalmente se muestran fuertes.

Todo se volvió una cortina de humo, la ciudadanía no permitirá ninguna bloqueo el Gobierno cada día más desdibujado y cada día menos personas los toman en serio. Al final un paro inútil.