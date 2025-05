¿Fracasó el paro respaldado por Petro? Congresistas debaten: “La gente se cansó de las marchas”

A propósito del paro nacional convocado por organizaciones sindicales y respaldado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para promover una consulta popular, la senadora Clara López, del Pacto Histórico, y el senador Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, hablaron en los micrófonos de La W.

Las marchas han sido calificadas por sectores de oposición como un “fracaso”, pero la senadora aseguró que esta jornada fue importante, no por la asistencia, sino para “mantener activa y viva la movilización, el objetivo era estimular los cabildos populares alrededor de la discusión del tema de la reforma laboral (...) Al contrario, me pareció que frente a lo que eran las expectativas, que no eran una marcha como la del 1ro de mayo, fue bastante razonable“, dijo.

Ahora, la senadora aseguró que ha sido por la manifestación ciudadana que “se resucitó la reforma laboral”, pues no fue por "benevolencia del Congreso (...) fue porque hubo una gran movilización ciudadana, si no, la habrían hundido”.

Por su parte, el senador Mauricio Gómez dijo que “la gente se cansó de las marchas, de la retórica de Petro, de la forma de gobernar de Petro, que es la confrontación, el caos (...) Petro va para tres años, y en la región Caribe todavía no inaugura la primera obra hechura de él“, por eso, según él, Petro perdió la capacidad de convocatoria.

Y dijo: “Lo que ellos buscaban era los $800.000 millones para hacer politiquería con la consulta (... ) La izquierda no sabe gobernar, no sabe ejecutar, no sabe producir resultados concretos y no sabe trabajar en equipo”.