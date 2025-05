No voy a renunciar ni me lo han pedido: Alberto Vergara tras auditoría de Ecopetrol

Alberto José Vergara, vicepresidente de Compliance de Ecopetrol, se refirió en La W al documento revelado por este medio en el que se establecen una serie de hechos de alcance disciplinario y legal protagonizados por él, entre los que se señalan presuntos casos de abuso de autoridad, acoso laboral y sexual.

En sus declaraciones, Vergara confirmó que no saldrá de su cargo ni la Junta Directiva se lo ha pedido: “No voy a renunciar ni me han pedido la renuncia, estoy absolutamente tranquilo”.

Además, sobre si considera que Ricardo Roa debe seguir siendo el presidente de Ecopetrol en medio de este escándalo, el director corporativo de Cumplimiento de la estatal consideró que esa decisión “corresponde a la Junta Directiva” y no a él.

“Debo aclarar algo: yo no dependo del doctor Roa. Mi nombramiento es de la junta directiva de Ecopetrol (…) Roa es un sujeto más de responsabilidad por parte de la jurisdicción y de la competencia del oficial de cumplimiento”, sostuvo.

Por eso, aseguró tener “absoluta independencia de iniciar cualquier investigación contra los miembros, contra el presidente y cualquier área y funcionario de Ecopetrol”.

Vergara también advirtió que, si en algún momento se limita la independencia de la función de cumplimiento, podría presentar una denuncia ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores​​ de los Estados Unidos, conocida como SEC por Securities and Exchange Commission): “Es mi deber, mi obligación y mi convicción personal y profesional”, agregó.

También mencionó que esta situación está limitando su función de cumplimiento: “En mi opinión, sí se está afectando y por eso digo: ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de atacar la función de cumplimiento y de un funcionario de 25 años en Ecopetrol?”.

