“Retener no es interceptar”: Alberto Vergara sobre presuntas ‘chuzadas’ en Ecopetrol

En la mañana del 30 de mayo, La W dio a conocer un informe de auditoría de Ecopetrol en el que se detallaba una serie de hechos de alcance disciplinario y legal protagonizados por el actual vicepresidente de Compliance de la compañía, Alberto José Vergara, entre los que se señalan casos de abuso de autoridad, acoso laboral y acoso sexual.

Entre los datos revelados se encontraban reportes de que el ejecutivo presuntamente habría solicitado a subalternos usar herramientas de auditoría forense “para obtener información sobre personas no relacionadas con casos éticos abiertos y/o registrados” sin autorización de la junta directiva.

Al respecto, Alberto José Vergara afirmó en conversación con La W que lo que él realizó fue una “retención documental” y no se trató de una interceptación. “En ningún momento, ni la dirección corporativa de cumplimiento, ni el suscrito como oficial de cumplimiento hemos autorizado interceptaciones, allanamientos o infracción de comunicaciones privadas”, aseguró

“La retención documental hace parte de una metodología en una debida diligencia, donde se le indica al vicepresidente de ciencia y tecnología que cualquier información que esté relacionada con la investigación debe ser custodiada, preservada y cuidada, no debe ser borrada porque es de interés de cualquier autoridad nacional o internacional”, puntualizó Vergara.

Se trataría de una estrategia de desestabilización

Para Vergara, la existencia de interceptaciones en las comunicaciones de empleados es en realidad “una confusión y una tergiversación”.

Además, dijo que las acusaciones provenían de “personas que tienen un interés en que se genere una desestabilización en la función que esta dirección está haciendo”.

Según detalló Vergara, todo lo realizado fue conforme a lo dispuesto en los manuales de procedimientos de seguridad de la información. “Los medios electrónicos que tiene la compañía son corporativos. En ningún momento se quiere retener o se quiere entrar a allanar nada por el estilo de medios personales ni medios de comunicación personal”, agregó.

“Esta dirección de cumplimiento ni la administración ni la junta directiva patrocinan las interceptaciones. Esto no nos corresponde y eso no es cierto, eso no ha sucedido. Retener un documento no es interceptar”, enfatizó.

Escuche la entrevista completa aquí:

