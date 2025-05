“Tienen al ratón cuidando el queso”: presidente de la USO ante informe de auditoría en Ecopetrol

La W conoció en exclusiva el informe interno de auditoría que el pasado 20 de mayo se entregó al presidente de Ecopetrol, así como al presidente del comité de auditoría de la Junta Directiva de la petrolera estatal.

Este documento establece una serie de hechos de alcance disciplinario y legal protagonizados por el actual vicepresidente de Compliance de la compañía, Alberto José Vergara, entre los que se señalan casos de abuso de autoridad, acoso laboral y acoso sexual.

Al respecto, el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Loza, pasó por los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo a compartir su opinión respecto a los datos revelados en el informe.

“Con este señor eh vicepresidente de ética y cumplimiento en Ecopetrol, en esta empresa tienen al ratón cuidando el queso”, comentó Loza.

El presidente de la USO dio a conocer que él ya había solicitado “al comité de auditoría de la junta y al presidente de la junta, 8 días antes de la Asamblea General de accionistas, que retiraran de esta empresa al señor Alberto José Vergara por esas conductas que ustedes dieron a conocer y que ratifica lo que hemos denunciado”.

“¿Por qué le hago esta petición expresa al comité de auditoría de la junta directiva de la cual hace parte el presidente de la junta el Dr. Guillermo García Realpe? Porque ya lo hice en privado y no surtió ningún efecto”, aseveró Loza.

En ese orden de ideas, Loza denunció una serie de casos de acoso que se habrían presentado en la empresa por parte del vicepresidente Vergara: “Cinco mujeres fueron despedidas por Alberto José Vergara en octubre del año 2023, tres víctimas de acoso laboral y dos víctimas de acoso sexual”.

“Estas mujeres presentaron una tutela que falló que no era procedente ese mecanismo. Ellas habían presentado una denuncia ética ante Ecopetrol. Y resulta que una funcionaria – yo no voy a dar nombres en estas denuncias por respeto a las a las personas – que fue a testiguar a favor de las cinco compañeras posteriormente fue despedida de Ecopetrol. Hoy esa persona, a raíz de una acción de tutela, está reintegrada, tiene una medida cautelar hasta tanto no falle la justicia ordinaria”, detalló.

Al respecto, el representante sindicalista alertó que “este tipo de arbitrariedades no se pueden seguir presentando” y enfatizó en que se han venido chuzando teléfonos, interceptando correos e interviniendo computadores. “Eso hace un daño reputacional a la empresa”, dijo.

“Quiero también al aire solicitar que Ecopetrol, en un acto de reparación, vincule nuevamente a esas personas despedidas por el señor Alberto José Vergara a través de esta oficina de ética y cumplimiento”, puntualizó.

Finalmente, Loza reiteró que la decisión queda en manos de la junta directiva y les solicitó que tomen cartas en el asunto para que no se siga afectando negativamente la imagen de Ecopetrol.

Escuche la entrevista completa aquí:

