“No habrá paz hasta que los palestinos regresen a sus casas”: refugiado sobre desplazados en Gaza

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza informó este lunes que en las últimas 24 horas los hospitales han recibido 52 fallecidos por los ataques israelíes que persisten contra un enclave palestino arrasado, lo que eleva la cifra total de muertos desde que comenzó la ofensiva israelí en octubre de 2023 a 54.470 y la de heridos en más de 124.500.

Salman Abu Sitta, refugiado de la Nakba, historiador palestino que ha dedicado su vida a documentar el desplazamiento forzoso de palestinos, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el panorama en la Franja de Gaza.

“Lo que hay en Gaza es un genocidio que ve el mundo entero, es una pena que haya países que están apoyando a Israel en este momento, hay niños muertos, huérfanos, viudas. Esto es peor que Hiroshima y Nagasaki, el mundo entero esta viendo esto sin hacer nada al respecto. Actualmente, Palestina es solo un 1.3% del lugar que era antes, es increíble como el mundo ve esto y los sigue apoyando”, dijo el refugiado.

Asimismo, se refirió a las comunidades palestinas que han sido desplazadas por el conflicto, diciendo que el retorno debe ser la iniciativa.

“Yo mismo soy refugiado, mi casa queda a solo unos kilómetros de la línea de amnistía y no puedo volver, es lo mismo que viven muchos palestinos, tienen su hogar muy cerca pero no pueden regresar a ella. La idea es aplicar la ley internacional y dar el derecho al retorno, sacar a estas personas violentas para que puedan vivir en sus casas”, dijo.

Por otro lado, dijo que hay millones de personas en el mundo que apoyan el “derecho a vivir de los palestinos”.

“Muchas personas y países en la ONU los apoyan. Todos los artículos de la ley internacional respaldan el regreso de los palestinos y que puedan vivir libres. Los colonos (israelíes) son los que no dejan que los palestinos vuelvan, no estoy en contra de los judíos, estoy en contra de los colonos”, agregó.

Finalmente, recordó los hechos del 7 de octubre de 2023, día en que inició esta ofensiva de Israel a Palestina.

“La historia no comenzó el 7 de octubre, no hay ningún israelí que tenga un titulo real sobre su tierra, los colonos son los criminales, no habrá paz hasta que los palestinos no puedan volver a sus casas”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W:

