¿Qué les espera a venezolanos con TPS en EE.UU. tras decisiones del Gobierno Trump? Experto explica

Un juez de Estados Unidos impidió que la administración de Donald Trump invalide los permisos de trabajo y otros documentos legales que otorgan estatus legal en el país a unos 5.000 venezolanos.

El juez Edward Chen concluyó en un fallo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se excedió en su autoridad al invalidar dichos documentos en febrero, a la vez que cancelaba el estatus de protección temporal otorgado a los venezolanos.

David Hart, abogado de inmigración con más de 30 años de experiencia en estructuración de inversiones para la visa E-2, pasó por los micrófonos de La W para explicar el tema y lo que le depararía a los venezolanos con estos permisos en EE.UU.

Según el experto, si se decide que la administración Trump está en lo correcto, “esos miles de venezolanos con permiso de trabajo ya estarían sujetos a ser detenidos e iniciar procesos de deportación”.

Por ello, destacó que “se debe esperar si la Corte Suprema decide que la extensión de Biden fue legal, en ese caso van a tener el derecho de quedarse hasta finales de 2026. Es la forma más razonable de dejar que se venza el tiempo y no renovar su TPS”.

¿Cómo funciona el TPS para los venezolanos en EE.UU?

El TPS o Estatus de Protección Temporal que tienen los venezolanos en Estados Unidos es una distinción que tienen con los residentes de asilo; el TPS, como su nombre lo indica, es temporal, mientras que el asilo es permanente y permite tener una Green Card después de un año.

“El TPS le da a al Gobierno del momento la posibilidad de extender o no el beneficio temporal, puede ser renovado por personas con una nacionalidad de un país con guerras o desastres naturales, inicialmente el ciudadano tiene libertad de renovarlo o no, en caso de que no lo renueven deberán regresar a sus países, pero nadie realmente va a querer irse de Estados Unidos una vez tienen el beneficio de un permiso de trabajo, que le da la oportunidad de estar legal en el país”, explicó.

Sin embargo, este debe ser renovado cada cierto tiempo, y la administración Trump está poniendo límites para dicha renovación, llevando a los ciudadanos extranjeros con este permiso a salir del país.

“Las demandas colectivas están siendo la única forma de poner bajo la lupa la conducta de la administración, la Corte Suprema es la encargada de definir si el Gobierno Trump lo hizo bien o mal. Esa demanda produce un análisis legal (…) En Estados Unidos hay 200.000 haitianos con TPS y la administración Trump ya anunció que eso se vence el próximo 3 de agosto, ellos la tienen más difícil”, comentó.

¿Cuál es la recomendación para los venezolanos con TPS en EE.UU?

El experto en migración manifestó que el panorama no es positivo para los venezolanos con TPS por el poder que ha demostrado el Gobierno Trump en sus decisiones migratorias.

“Es decirles a los venezolanos, prepárense para irse o el ICE puede ir a buscarlos. Toda persona que se registró en su momento para obtener el TPS lo hizo pro una aplicación, pues por esa misma aplicación, con la información que proporcionó, pueden localizarlo. Si el Gobierno Trump revoca todos los permisos del TPS, desde la fecha de revocación toda persona con este permiso que siga en Estados Unidos ya no tendrá un estatus legal, y eso quiere decir que está sujeto a ser detenido y deportado. Cuídense mientras la corte decide, y si decide a favor, podrán quedarse, si deciden que Trump hizo lo correcto, deberán buscar alternativas difíciles”, concluyó.

