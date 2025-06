¿Se acaban los planes de datos de internet gratis? Expertos explican decisión de la Corte

Una reciente decisión de la Corte Constitucional ha generado un fuerte debate en Colombia sobre el futuro del acceso a Internet y el derecho a la igualdad en la red. El alto tribunal declaró inexequible un artículo de la Ley 1450 de 2011 que permitía a las empresas de telefonía móvil ofrecer planes de datos segmentados, comúnmente conocidos como zero rating, en los que algunas aplicaciones —como WhatsApp o Facebook— no consumen datos del usuario.

La decisión, que se desprende de una demanda interpuesta por la abogada y columnista Ana Bejarano junto con Emmanuel Vargas, codirector de la ONG El Veinte, apunta a garantizar un acceso completo y no discriminatorio a Internet.

“Lo que determinó la Corte es que eso está prohibido y que tiene que establecerse un esquema en el que la gente sí pueda acceder a todo Internet y utilizar todos los servicios”, explicó Vargas en entrevista con La W.

El fallo ha sido interpretado por algunos sectores como el fin del “Internet gratis”, pero tanto Vargas como el abogado Daniel Monroy, experto en regulación económica de la Universidad Externado de Colombia, aclaran que el debate es más profundo. “La Corte no dijo que se acaba el Internet gratis, sino que la gente tiene derecho a elegir cuáles son las aplicaciones que quiere que tengan zero rating y que no consuman sus datos", puntualizó la periodista María Camila Díaz durante la entrevista.

Daniel Monroy recalcó que este tipo de esquemas no son exclusivos de Colombia y han sido objeto de discusión en muchos países. “La discusión del zero rating y el bloqueo de aplicaciones no es propia de Colombia. Esto se ha debatido en muchos países. Lo que sí es cierto es que todos los operadores van a tener que adaptarse a las nuevas condiciones regulatorias", señaló.

Uno de los puntos más sensibles del debate es el impacto que la medida podría tener en las poblaciones más vulnerables, especialmente usuarios de planes prepago, quienes se han beneficiado de este tipo de ofertas.

Ante esto, Vargas dijo que “es una preocupación válida, pero hay que tener en cuenta que esta sentencia ordena que los efectos se den en un año. Eso da tiempo a que las empresas, el gobierno y las plataformas encuentren soluciones para que nadie se quede sin conectividad”.

Según explicó, la sentencia también obliga al Estado colombiano —especialmente al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones— a establecer nuevas reglas que garanticen el acceso universal e igualitario. “Esto no puede quedar solo en manos del mercado. Es el Estado quien debe garantizar que no haya discriminación económica en el acceso a la red”, subrayó Vargas.

Monroy, por su parte, hizo referencia a estudios comparativos en América Latina que muestran cómo el zero rating ha contribuido a cerrar brechas digitales, especialmente en países como Colombia y Ecuador. “Eliminar estos planes puede ralentizar esa tarea. No va a acabar la conectividad, pero sí puede volverla más costosa para quienes menos tienen”, advirtió.

Sin embargo, ambos expertos coinciden en que el fallo no significa una desconexión masiva. Más bien, se abre la puerta a nuevos modelos más equitativos y abiertos. “Lo importante es que ahora los usuarios tendrán mayor libertad para decidir. El reto está en manos del Estado y de los operadores para adaptarse sin dejar a nadie atrás”, concluyó Vargas.