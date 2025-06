“A nosotros nos dan todo”: Gustavo Bolívar explicó su propuesta de rebaja salarial para congresistas

Gustavo Bolívar, precandidato a la Presidencia, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre sobre su proyecto de rebaja salarial para los congresistas y explicó: “No es por el monto sino por la brecha que hay entre el salario de un congresista y un salario mínimo”.

“El congresistas trabaja 8 meses al año y pocos días a la semana. El problema es la brecha de desigualdad que tenemos en Colombia y que tenemos que ir cerrando”, dijo.

Ante esto, dijo que le parece importante que los demás candidatos se unan y que digan, en campaña, si sí o no sobre si está dispuesto para que el tope salarial llegue a los 20 salarios mínimos.

“No es poquito. A nosotros nos dan camionetas, nos dan comida, nos dan pasajes para ir a la región dos veces a la semana, nos dan 10 personas, nos dan todo”, afirmó.

Asimismo, advierte que esta decisión debe tomar en campaña y bajo grabaciones de los medios. Esto, con el objetivo de que en caso de que no cumplan con lo dicho se pueda interponer una queja ante el Consejo de Estado por fraude electoral.

“Con prestaciones sociales puede llegar a 80 millones de pesos el salario de un congresista porque además tienen dos primas adicionales, dos meses más, pagan 14 meses”, dijo.

Además, reveló que hará un formato para preguntarle a los candidatos si está o no de acuerdo con el proyecto. “Yo voy a cargar mi formatico y donde vea un candidato le digo que me firme y me voy a guardar esas actas”, afirmó.