India Martínez estrena su nuevo álbum con un toque mexicano, ‘Aguachile’: “Fue el momento perfecto”

India Martínez, cantante y compositora española, nominada al Grammy Latino, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre su nuevo álbum musical ‘Aguachile’.

Este álbum, que fue compuesto y grabado entre México, Miami y España, cuenta con la producción de la propia India Martínez, junto a Andy Clay.

“México me inspira mucho, me enamora, y creo que musicalmente es cómo demuestro el amor y todo lo que me hace completarme como persona”, dijo.

Incluso, dijo que se dio cuenta que la música mexicana caza muy bien con el flamenco.

“Creo que el regional mexicano y el flamenco combina muy bien, da igual, porque con el flamenco es como si vinieran de lo mismo”, afirmó en La W.

Asimismo, reveló que desde el 2013 quedó con ganas de producir algo en México y con estos sonidos. “Ya le tenía ganas, así que creo que fue el momento perfecto para volver a conectar”, agregó.

Escuche la entrevista completa aquí: