La historia de Kurt Adams Rozentals, el atleta al que se le ha prohibido competir por tener OnlyFans

El aspirante olímpico Kurt Adams Rozentals pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las prohibiciones que ha tenido de entrar en competencias por tener una cuenta en la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans.

Según mencionó, abrió la cuenta para subsidiar su carrera de canotaje en eslalon, ya que su sueño es llegar a ser un atleta Olímpico, además, asegura haber ganado más de £100,000 libras en cinco meses y que eso le ayuda a subvencionar sus gastos para seguir entrenando y darle una mejor calidad de vida a su familia.

“OnlyFans no fue lo que quise hacer, yo era deportista, pero cuando me doy cuenta que el Gobierno no paga bien a sus atletas supe que debía hacer algo, no pido que nos hagan ricos, solo que nos den lo suficiente para pagar un arriendo, la comida; eso me llevó a la plataforma de contenido exclusivo”, contó el deportista en La W.

En cuanto a la sanción que recibió, dijo que le abrieron una injusta investigación, puesto que lo que hace en su vida privada no tendría que influir con su desempeño profesional y deportivo.

“No sé si tiene que ver con el contenido de OnlyFans o el que publico en otras redes promoviéndolo. Tal vez no encajo en la burbuja de atleta que venden allí, del deportista políticamente correcto. Yo solo tomé una iniciativa para seguir persiguiendo mi sueño olímpico y OnlyFans fue lo más viable”, dijo.

¿Por qué quiso seguir creando contenido pese a ya haber ganado mucho dinero?

Si bien, la iniciativa de Rozentals fue crear OnlyFans para ganar dinero y así llevar a cabo sus entrenamientos, destacó que no lo dejará por el hecho de que descubrió que con eso también le podría dar una mejor calidad de vida a su familia.

“Hago mucho dinero de esto, pero no lo hice con esa intención, solo quería tener un dinero extra. Empecé a recibir más del que esperaba, me decían que parara y que así me dejarían competir, pero dije que no, no se trata solo de financiar mis sueños, sino de darle una mejor calidad de vida a mi madre, que es la que se esforzó por mí”, aseguró.

Finalmente, enfatizó en que el mundo actual está en épocas diferentes, “el atleta no tiene por qué tener una imagen perfecta. Incluso creo que podríamos conectar más con las nuevas generaciones si somos reales, porque se sentirán más identificados con nosotros”.

