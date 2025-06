Nobel de Economía rechazó nuevo presupuesto de EE.UU: “aumenta desigualdad y afecta a trabajadores”

Economistas galardonados con el Nobel advirtieron que el proyecto de presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes y respaldado por el presidente Trump aumentaría la deuda pública estadounidense en más de 3 billones de dólares, incluso con recortes a programas sociales como Medicaid y cupones de alimentos.

En una carta publicada por el Economic Policy Institute, señalan que estas medidas perjudicarían a millones de personas, mientras que los beneficios fiscales favorecerían desproporcionadamente a los hogares de mayores ingresos, profundizando la desigualdad.

Para hablar sobre el tema, Simon Johnson, quien también es Nobel de Economía, pasó por los micrófonos de La W para explicar el tema y las afectaciones que puede generar ese plan presupuestal.

“Hemos hecho el análisis desde varias perspectivas y nos damos cuenta de que el aumento tiene un problema al acceso a la salud, eso tendría problemas para las personas con ingresos bajos y medios, podría se problemático (…) Lo necesario es buscar una propuesta que englobe y funcione para todos, este presupuesto no es positivo, creo que aumentará la desigualdad, la polarización, a la gente trabajadora”, aseguró el Nobel.

Asimismo, se refirió a la guerra arancelaria que está llevando a cabo el presidente Trump con varios países del mundo.

“Esa guerra económica es peligrosa y no creo que Trump se vaya a retractar, él va a seguir adelante con estos impuestos, va a ser muy dañino para el empleo de los estadounidenses, acabará afectando a las mayorías, a la gente trabajadora y las clases menos favorecidas (…) El presupuesto nacional siempre debe ser resultado de un análisis detallado para evitar un resultado peligroso”, dijo.

Por otro lado, como una alternativa para reducir la crisis económica por la que esta pasando Estados Unidos, diferente a las que están tomando, destacó la reducción de impuestos para clases bajas.

“Reducir impuestos a los menos favorecidos, porque actualmente se está buscando reducir impuestos, pero a las personas adineradas, ese creo que es el foco del problema, no se está favoreciendo a los que no tienen ingresos, se está afectando directamente a las personas que no cuentan con acceso a salud o a beneficios”, agregó.

Finalmente, destacó que en este caso en particular los efectos de este ajuste presupuestal se sentirán más rápidamente precisamente por el impacto que causará.

Escuche la entrevista completa en La W:

