Soluciones W: Impocoser devuelve la esperanza a familia en Bogotá

Dunia Rueda tiene 54 años y una historia que toca el corazón. Desde Bogotá, ha dedicado su vida al cuidado de su madre de 87 años, quien padece Alzheimer. Este compromiso constante, lleno de amor y sacrificio, no le ha permitido trabajar ni generar ingresos estables.

Dunia Rueda y su madre. Foto: sumistrada Ampliar

“Vivimos en arriendo, comemos en un comedor comunitario y yo solo quiero poder trabajar desde casa sin descuidar a mi mamá”, dijo Dunia, con la voz entrecortada, al aire en La W. Con esfuerzo ha vendido flores de foamy hechas a mano junto a su madre, pero su gran sueño era tener una máquina de coser para poder confeccionar desde casa y empezar un pequeño emprendimiento.

Su historia llegó a oídos de Impocoser, una empresa con más de 28 años en el mercado apoyando el desarrollo del sector textil en Colombia. Conmovidos por su situación, decidieron actuar. “Nos hace muy felices contarte que te vamos a regalar la máquina plana que tanto necesitas”, le anunció Andrea Espinosa, líder de marketing de la empresa, en vivo durante la emisión.

La donación incluye no solo la máquina industrial de alta calidad valorada en más de un millón de pesos, sino también garantía, capacitación y soporte técnico, para que Dunia pueda usarla de forma segura y profesional. “Yo le pido a Dios todos los días que me ayude... no sabe cuánto se lo agradezco”, respondió emocionada.