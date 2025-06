“Cuando a uno le va bien, se gana el derecho de hablar sin miedo”: empresario Martín Varsavsky

Martín Varsavsky es uno de los empresarios tecnológicos más influyentes en la actualidad, siendo el fundador de empresas como Jazztel, Ya.com, FON y Goggo Network. Tiene conexiones directas con magnates como Elon Musk y Jeff Bezos, y la revista Forbes estima que su fortuna es de 300 millones de dólares.

No obstante, este argentino se ha hecho famoso principalmente por sus opiniones polémicas. Ante los micrófonos de La W con Julio Sánchez Cristo, el empresario compartió sus perspectivas frente a diversos temas coyunturales.

“Yo creo que, en la vida, cuando a uno le va bien, se gana también el derecho de hablar sin miedo”, afirmó el empresario. “Es una pena porque todos en democracia tendríamos que hablar sin miedo”.

Según explicó Varsavsky, sus comentarios le han traído problemas con personas quienes no han estado de acuerdo. “Por ejemplo, lanzaron una criptomoneda con mi nombre para estafar a la gente y también me hackearon la cuenta en X, pero por suerte pude contactar a Elon Musk, a quien conozco, y me restituyó la cuenta antes de que esto fuera un serio problema”, explicó.

El empresario también compartió algunas de sus opiniones frente a temas de la actualidad internacional. Uno de los temas de su interés es el conflicto en Gaza pues, siendo de ascendencia judía, tiene perspectivas definidas al respecto. “Yo creo que los judíos tenemos que estar aliados con los musulmanes de bien, que por suerte son muchos, y que tenemos que estar en contra del terrorismo”, comentó.

“Yo estoy a favor de Israel, me parece uno de los mejores países de Medio Oriente, una democracia donde las mujeres tienen los mismos derechos, los homosexuales no son perseguidos o tirados de los tejados como en Irán. Me parece que Irán es un peligro enorme para la región”, comentó.

Para el empresario, la relación entre Palestina e Israel habría sido mejor “si los palestinos hubieran optado por hacer en Gaza algo como Dubái” y demostraran estar enfocados en el crecimiento económico junto al bienestar de su población.

Entre otros temas, también comentó que ha conversado con Elon Musk sobre la posibilidad de viajes interplanetarios y lo que podría suceder en caso de una tercera guerra mundial, ante lo cual él ya ha preparado unas tierras en Argentina a manera de posible refugio.

“Eso no quiere decir que yo creo que eso va a pasar, pero como buenos emprendedores siempre tenemos que pensar en todos los escenarios, que es algo muy difícil para la persona que nos está escuchando ahora porque la mayoría de la gente no piensa en todos los escenarios, piensa solo en los escenarios más probables”, dijo.

Finalmente, compartió sus críticas frente al tema del cambio climático. “No es que no haya cambio climático, porque obviamente lo hay, pero lo que critico es la política alarmista que nos encarece la vida”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa aquí:

