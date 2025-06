Eduardo Montealegre respalda al Gobierno y señala que hubo 6 vicios en votación de consulta popular

En entrevista con La W, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre, uno de los abogados que ha asesorado al Gobierno en la expedición del decreto de convocatoria a la consulta popular, defendió tal iniciativa reafirmando que el Senado no se pronunció, según su criterio, por cuenta de varios factores, por ende, el Gobierno puede convocar a la consulta.

“La figura de la inexistencia está consagrada expresamente en el reglamento del Congreso. En ese reglamento se dice que cuando hay una violación abrupta, manifiesta, de parámetro constitucionales, los actos del congreso se tendrán como no válidos. Lo primero que tenemos que decir es que la apreciación de que el acto del Congreso no existió no es una invención de la Presidencia de la República“, señaló Montealegre.

De acuerdo con Montealegre, encontraron un total de seis vicios constitucionales, tres principales: el supuesto cierre de la votación abruptamente, la imposibilidad de algunos congresistas de la bancada de gobierno para poder votar (Martha Peralta), a su juicio se desatendió la impugnación contra la votación, y luego de concluida la votación se permitió que se cambiara el sentido del voto del senador Edgar Díaz.

Frente al futuro del decreto ante las demandas que seguramente va a recibir tras su expedición, y en un eventual escenario donde el Consejo de Estado ordenase suspender el decreto y sus efectos, el exmagistrado señaló que por supuesto el gobierno debe acatar lo que determine el alto tribunal.

"El presidente de la República tiene que acatar cualquier decisión y si no la comparte hay mecanismos judiciales para controvertirla" dijo.

Adicionalmente, ante las hipótesis que han planteado que el registrador nacional podría no acatar la orden de llamar a elecciones tras valorar que el decreto sería inconstitucional, Montealegre fue enfático en afirmar que el registrador tiene que cumplir con la convocatoria, o de lo contrario, podría estar cometiendo prevaricato. “El registrador no se puede oponer” sentenció.

Reviva la entrevista completa con Eduardo Montealegre a continuación