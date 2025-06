¿Se puede convocar consulta popular vía decreto? Exmagistrado auxiliar y asesor del Gobierno responde

En diálogo con la W, el exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Jefferson Dueñas, explicó por qué se puede convocar la consulta popular vía decreto, tal y como lo confirmó el presidente de la República Gustavo Petro. Dueñas, es uno de los juristas que ha asesorado al Gobierno Nacional en la elaboración del decreto que habilita el mecanismo.

“Cuando se habla de la consulta popular lo que está en la base es el principio del valor de permitir que el pueblo y la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos de interés nacional y eso no se puede perder de vista por que la Constitución permite la democracia participativa y ese es el lente con el que debe leerse este mecanismo de participación. La consulta no permite reformar la Constitución, no es un mecanismo que implica la aprobación de normas”.

Por eso, añadió que la consulta popular tiene control judicial y no hubo un concepto previo del Senado. “No hubo un concepto del Senado y ante eso se habilitó la convocatoria vía decreto, en este caso las graves irregularidades en las que incurrió el Senado no permiten considerar que hubo una votación conforme lo pide la constitución y la ley (…) se han advertido seis grandes irregularidades para evaluar si hubo un concepto o no del Congreso de la República”.

Las irregularidades serían: “No se dio una lectura de lo que se iba a votar ese día. La ley quinta dice que previo a la votación hay que leer la preposición que hay que votar para que los congresistas sepan que es lo que se votar y así se garantice el debido derecho. Eso no ocurrió. En segundo lugar, la votación se cerró de manera arbitraria (…) se impidió que algunos congresistas pudieran votar y eso afecta la regla de mayoría”.