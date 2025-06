“Si Senado dice que no a la consulta popular, el presidente no puede convocarla”: Rodrigo Uprimny

El abogado constitucionalista Rodrigo Uprimny conversó con La W acerca del anuncio del presidente Gustavo Petro acerca de la realización de la consulta popular por vía decreto para sacar adelante la reforma laboral de su Gobierno, pese a que el Senado emitió el mes pasado un concepto negativo sobre la convocatoria de esa iniciativa.

En primer lugar, el abogado Uprimny consideró que el decreto que va a firmar el presidente Petro convocando a una consulta popular no tiene soporte constitucional.

“La Constitución establece que el presidente puede convocar a consultas populares y eso no tiene nada dictatorial, incluso estoy de acuerdo con la reforma laboral, pero eso requiere de un concepto previo favorable del Senado”, indicó.

Explicó que esto quiere decir que el Senado debe haber votado favorablemente sobre la realización de la consulta popular, pese a que existen dudas sobre qué pasa si el Senado no se pronuncia durante el mes que tiene de plazo para hacerlo: “Hay un enredo legal y en la jurisprudencia constitucional”, reconoció.

Sin embargo, sobre lo que no hay ninguna duda es que, “si el Senado dice que no a la consulta, entonces el presidente no puede convocarla”, pues “tendría que volver a presentarla y ahí sí podría volver a discutirse, pero no puede convocarla”.

Sobre el argumento del Gobierno Petro que sostiene que hubo presuntas irregularidades en la votación, Uprimny aseguró que les corresponde a los jueces decidir si la votación es nula o al propio Senado reconsiderar y decidir si esta se repite.

“No podemos aceptar que el presidente les haga control constitucional a los actos del Congreso, eso es un descarrío muy complicado (…) si no hubiera existido el rechazo a la consulta por el Senado, ¿por qué el presidente Petro volvió a presentar la consulta? Ahí la aceptó”, explicó.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause “Si Senado dice que no a la consulta popular, el presidente no puede convocarla”: Rodrigo Uprimny 10:44 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: