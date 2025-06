Testigo libreteado se contradijo y terminó diciendo que no le consta lo que afirma

El abogado Jaime Granados reaccionó al Reporte Coronell afirmando en un comunicado que la defensa del expresidente Álvaro Uribe no había libreteado al testigo y que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que revocó hace dos años la sanción a un abogado, estableció que es legítimo preparar a un testigo.

En apoyo a esta posición el representante a la Cámara Hernán Cadavid, antiguo asistente legislativo del expresidente Uribe y testigo en el proceso, publica en su cuenta apartes de la sentencia.

Justamente hay uno, que viene como anillo al dedo, para demostrar que lo que pasó con Óscar Monsalve excede lo que establece esa sentencia.

La jurisprudencia señala que la entrevista preprocesal del apoderado judicial con eventuales testigos no solo resulta posible sino necesaria “siempre que ello no implique que el testigo afirme hechos que no le constan o que tergiverse u oculte los que sí”.

Pues bien, Óscar Monsalve, padre, en su última declaración afirmó hechos que no le constan como quedó en evidencia durante el contrainterrogatorio de la fiscal Marlene Orjuela.

Es decir el testigo afirmó como cierto algo que no le constaba. Por esa razón, entre otras, y por contradecir sus declaraciones anteriores, la fiscal impugnó la credibilidad de Óscar Monsalve.

Les decía ayer que el testigo cuestionado no solamente fue grabado un día antes repasando su libreto de preguntas y respuestas. Al día siguiente del testimonio bajo juramento, Óscar Monsalve padre, fue nuevamente grabado.

Su mayor preocupación era que se habían dado cuenta de que había estado con él Luis Guillermo (es decir Luis Guillermo Villegas Manzano, hijo del asesinado alias Tubo) fotografiado con él. El testigo habla además de un enviado al que llama “el abogado cachetón”.

En la misma grabación describió cómo fue la diligencia y se refirió en palabras de grueso calibre a la juez 44 penal del circuito que preside el juicio contra el expresidente y a la fiscal que adelanta la labor de acusación. Habló también de dos hombres que lo acompañaron en la diligencia.

El padre de Juan Guillermo Monsalve dice que un señor habló con él y con su otro hijo Óscar, quien unos días después declaró desde Nueva York. También reitera que no se explica cómo se dieron cuenta de la presencia de su acompañante Villegas.

Óscar Monsalve contó que al hombre, que no quería que lo vieran, “le daba chispa” que hablaran de su padre durante el proceso. Luis Alberto Villegas, alias Tubo, asesinado por el paramilitar Julián Bolívar dentro de las guerras del Cartel de la gasolina

Óscar Monsalve Correa, como queda claro en las grabaciones, llegó a declarar con el propósito de perjudicar al senador Iván Cepeda, y así lo dijo después de la declaración, como lo acaban de oír, y también antes.

Por esa razón la bancada de las presuntas víctimas denunció por falso testimonio y fraude procesal a Óscar Monsalve Correa y a Juan Guillermo Villegas Manzano.

A esta hora saludamos al abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas en el proceso.

Gracias al abogado Miguel Ángel del Río. El juicio al señor expresidente Álvaro Uribe continúa mañana. La defensa pidió que fuera conducido con policía Harlington Mosquera, un testigo que no ha respondido a las citaciones.

En pocos días Juan Guillermo Monsalve, quien ya declaró en el proceso, acudirá ahora citado por la defensa para ser interrogado por el abogado Jaime Granados y quizás por el propio expresidente Álvaro Uribe quien ejerce su propia defensa materia.