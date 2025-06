Al Oído: Cero pesos para campesinos; despilfarro en vuelos para funcionarios de MinAgricultura

Mientras el Ministerio de Agricultura pretende despilfarrar $2.536.404.687 pesos en tiquetes aéreos, los programas destinados a salvar al campo colombiano mueren por falta de recursos. Los datos son indignantes:

-Cero pesos para hogares rurales y agricultura, las instituciones sin ánimo de lucro y proyectos de agricultura, ganadería y pesca no han ejecutado ni un peso (0,00%).

-Parece que el gobierno solo le deja las migajas a los más vulnerables, el programa de vivienda social rural solo ha usado el 0,76% de su presupuesto, y la lucha contra el hambre (ODS Hambre Cero) apenas llega al 0,18%.

-La burla continúa porque, mientras las comunidades campesinas y étnicas claman por apoyo, la única “prioridad” del Ministerio de Agricultura parece ser llenar aeropuertos, no despensas.

¿Cómo es posible que un gobierno hable de “soberanía alimentaria” y “vida digna en el campo” cuando 14 de sus 13 programas clave están en coma presupuestal? ¿Quién rinde cuentas por esta falta de ejecución descarada al futuro de Colombia con el campo?. Mientras los funcionarios vuelan en primera clase, el campo colombiano se muere de hambre.

Postre político al oído :

En el partido verde no saben que harán porque aún no se sabe qué harán ni con quién van en la apuesta presidencial, a Claudia López la acompañó en su anuncio de candidatura una senadora verde, su esposa. A Camilo Romero lo vimos en su lanzamiento con dos senadores: Inti Asprilla y León Fredy Muñoz . Recuerden ustedes que Claudia se fue del verde, y al candidato Camilo Romero lo están invitando hacer parte de nuevo del partido, quieren que vuelva al verde, con la decisión del gobernador de Boyaca Carlos Amaya de no aspirar muchos creen que es con Romero. Ustedes saben que hay un verde muy diverso. Hoy hay una decisión importante del partido verde y tendrán que definir pero el sector progresista de entrada está con Camilo Romero. Mejor dicho el cambio de color de Claudia como que no le está funcionando muchos se están bajando de ese bus y diciéndole no te vistas que no vas.

El exregistrador Alexander Vega advierte que la Registraduría no puede fijar calendario electoral si se convoca consulta por decreto “el ministro Armando Benedetti está muy mal asesorado”, aseguró que sería ilegal convocar una consulta popular sin concepto favorable del Senado y afirmó que un decreto presidencial en ese sentido expondría a Gustavo Petro a una denuncia por prevaricato.

