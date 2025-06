Portavoz Frisby España conocía existencia de la marca en Colombia: “no querían expandirse”

En diálogo con La W, Charles Dupont, portavoz y representante autorizado de Frisby España, reveló que sí conocía de la existencia de la marca en Colombia.

“No niego el hecho de que conocía la existencia de Frisby Colombia fuera de la Unión Europea, pero ellos no querían expandirse”, dijo.

Siendo así, confirmó que en un estudio de marca se dieron cuenta que ponerse el nombre de Frisby sería un gran estrategia.

“Lo que nos importa es la expectativa culinaria en España. Hemos tomado la decisión de poner ese nombre porque es un nombre estratégico y entiendo que no les guste a los colombianos, pero es una publicidad acá en España”, aclaró.

Incluso, señaló que algunos colombianos en Madrid le han explicado que había una expectativa fuerte dentro de la comunidad colombiana por la marca.

Además, reveló que si bien han recibido amenazas por este dilema, también se ha encontrado con mensaje de colombianos en España que les agradecen por este emprendimiento de Frisby España.

“Las personas que no están de acuerdo con nuestra estrategia son personas en Colombia. Los colombianos en España nos envían mensajes a ver si ya hacemos entregas, dónde se puede comprar el pollo y otros dicen que gracias por emprender”, afirmó.

Asimismo, explicó que tal y como lo dijeron desde la gerencia de Frisby Colombia, esta marca sí estaba registrada desde los años 2000, pero hace 5 años no hacían uso de ella.

“Ellos en los 2000 han empezado a registrar marcas en varios países del mundo, la realidad es que si no usas una marca en 5 años la pierdes, esa es la ley así les guste o no (...) No se ha visto nada de Frisby en 5 años, por eso se registró el nombre”, enfatizó.

Finalmente, señaló que lo que quieren hacer es abrir un punto de venta y no solo un restaurante sino “una cadena nacional, por eso estamos hablando con más de 40 franquiciados”.

Escuche la entrevista completa aquí: